Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера

Перша черга будівництва меморіального кладовища обійдеться державі у 1,8 млрд грн. Вона повинна бути завершена до кінця 2025 року

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro.

Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

«Більшу частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року», – сказав заступник директора держустанови Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому».

схема генплану військового кладовища

Будівельні роботи І черги повинні бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що важливо: документи, які надав консорціум «Білдінг Юа», містили низку невідповідностей до тендерної документації замовника. Наприклад, були відсутні відповідні документи, що підтверджують наявність спеціалізованого обладнання для розпилу виробів з натурального каменю вулканічного походження (граніту та/або лабрадориту); бракувало документу, що підтверджує письмовий дозвіл загальних зборів консорціуму на укладання директором угод на суму понад 10 млн грн; неточності у документах щодо власності асфальтобетонного заводу. Також не вистачало антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

На усунення перелічених недоліків замовник дав тиждень – до 31 липня. У протоколі від 1 серпня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» зазначила: тендерна пропозиція консорціуму «Білдінг Юа» відповідає умовам тендерної документації замовника.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Із цікавого. До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

Як повідомляв «Главком», меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв.

Відстань до столиці від військового кладовища – 11 кілометрів.