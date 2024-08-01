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Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені
ілюстрація моделі військового кладовища

Перша черга будівництва меморіального кладовища обійдеться державі у 1,8 млрд грн. Вона повинна бути завершена до кінця 2025 року

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro.

Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

«Більшу частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року», – сказав заступник директора держустанови Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому».

Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера фото 1
схема генплану військового кладовища

Будівельні роботи І черги повинні бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що важливо: документи, які надав консорціум «Білдінг Юа», містили низку невідповідностей до тендерної документації замовника. Наприклад, були відсутні відповідні документи, що підтверджують наявність спеціалізованого обладнання для розпилу виробів з натурального каменю вулканічного походження (граніту та/або лабрадориту); бракувало документу, що підтверджує письмовий дозвіл загальних зборів консорціуму на укладання директором угод на суму понад 10 млн грн; неточності у документах щодо власності асфальтобетонного заводу. Також не вистачало антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

На усунення перелічених недоліків замовник дав тиждень – до 31 липня. У протоколі від 1 серпня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» зазначила: тендерна пропозиція консорціуму «Білдінг Юа» відповідає умовам тендерної документації замовника.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Із цікавого. До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

Як повідомляв «Главком», меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв.

Відстань до столиці від військового кладовища – 11 кілометрів.

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Теги: ProZorro тендер військові Київщина кладовище війна

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