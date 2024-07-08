Україна та Польща уклали безпекову угоду: що передбачає документ

Володимир Зеленський та Дональд Туск домовилися про створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі

В угоді йдеться про розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. Про це повідомляє Офіс президента.

«Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги і, відповідно до угоди, зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років дії документа. Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів)», – йдеться у повідомленні.

Також угода передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

«Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах», – зазначає ОП.

В угоді йдеться про співробітництво в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Загалом Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.

Нагадаємо, що у четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

До слова, 31 травня у Стокгольмі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Раніше 28 травня, Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.