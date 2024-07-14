Німеччина готова до перекидання військ у разі ескалації з боку Росії

800 тисяч військових та 200 тисяч одиниць техніки можуть бути перекинуті на східний фланг НАТО протягом півроку

Німеччина разом з союзниками по НАТО активно розробляє комплексний план оборони східного флангу Альянсу у відповідь на посилення військової загрози з боку Росії. План, відомий як «Оперативний план Німеччина», передбачає масштабне перекидання до 800 тисяч військових та понад 200 тисяч одиниць техніки через територію Німеччини у разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО.

Згідно з інформацією, отриманою виданням Der Spiegel з секретних документів Бундесверу, реалізація цього плану може зайняти від 3 до 6 місяців. Ключовим транспортним коридором для перекидання військ визначено автомагістраль А2, що простягається зі заходу на схід Німеччини.

Однак, військові експерти висловлюють занепокоєння щодо вразливості цього маршруту, особливо мосту Хоенварте на річці Ельба, який може стати ціллю диверсій або ракетних ударів з боку Росії. У разі пошкодження цього мосту, перекидання військ може бути значно ускладнене або навіть заблоковане.

Бундесвер, влада федеральних земель та уряд Німеччини активно працюють над удосконаленням плану OPLAN DEU, враховуючи потенційні ризики та розробляючи альтернативні маршрути для перекидання військ. Крім того, розглядаються заходи щодо посилення захисту критичної інфраструктури, такої як мости та транспортні вузли, від можливих диверсій та атак.

Розробка та вдосконалення плану OPLAN DEU свідчить про серйозність, з якою Німеччина та її союзники по НАТО ставляться до загрози з боку Росії. Цей план є важливим елементом стратегії стримування агресії та забезпечення безпеки східного флангу Альянсу.



Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

Крім того, Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ.