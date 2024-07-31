У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Іщенко

До початку повномасштабного вторгнення Олександр Кошка працював моряком

Перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Кошка. Про це в Instagram повідомила його донька Христина.

«Дев'ять днів, як тебе не стало, дев'ять днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекай на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас. Такої як ти людини, чоловіка та батька немає. Як же ми тебе любили та любимо. Ніколи не пробачу тим, хто тебе не врятував, і це сталося у полоні», – написала донька військового.

Олександр Кошка до полону фото: kristykoshka9/Instagram

Маріупольська міська рада зауважує, що до початку повномасштабного вторгнення Олександр Кошка працював моряком. Пізніше приєднався до територіальної оборони, у складі якої став на захист Маріуполя. Чоловік потрапив у полон у 2022 році.

Олександр Кошка до полону фото: kristykoshka9/Instagram

У червні 2023 росіяни в Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над українськими захисниками. На одному з фото донька Христина впізнала свого батька.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Київ зараз шукає посередників для переговорів з Російської Федерацією щодо обміну військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя.

Також Росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників.