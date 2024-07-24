Львів візьме кредит на 60 млн грн для будівництва крематорію

Необхідність крематорію у Львові є актуальною через обмеженість місць на кладовищах

Крематорій планують побудувати на території Голосківського цвинтаря у Львові

Львівське комунальне підприємство «Муніципальна обрядова служба» візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Комунальне підприємство планує отримати кредит у розмірі не більше 60 млн грн, у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит по програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Вибір банку та текст договору буде погоджуватися з депутатами», – розповів Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради.

За словами Тимчишина, необхідність крематорію у Львові є актуальною з кількох причин:

обмеженість місця на кладовищах. Львів має обмежені площі для нових кладовищ, а розширення існуючих кладовищ є проблематичним через щільну забудову міста та обмежену доступність землі;

кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря;

поховання урни з прахом, є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням.

Нагадаємо, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, що його облаштують у межах Гатненської територіальної громади неподалік від Києва, з’являться наприкінці осені. Нині оголошено тендер на будівництво першої черги комплексу. Вона включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни.

До слова, російські регіони у 2023 році витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн рублів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році і майже в шість разів більше, ніж у 2020-му.