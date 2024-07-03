Росія перекидає військові резерви на північ Донецької області

Резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області

Окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення військових колон росіян. Резерви перекидаються в бік Торецька та Покровська. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Зокрема, в бік Торецька та Покровська», – йдеться у повідомленні.

Міська рада зауважує, що окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу: нарощують сили у місті та навколишніх селищах, поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом.

Нагадаємо, що Росія має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі Часового Яру або в районі Авдіївки.

До слова, російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки.