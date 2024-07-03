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Росія перекидає військові резерви на північ Донецької області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія перекидає військові резерви на північ Донецької області
Резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області
фото: скріншот з відео

Окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення військових колон росіян. Резерви перекидаються в бік Торецька та Покровська. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Резерви перекидаються з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Зокрема, в бік Торецька та Покровська», – йдеться у повідомленні.

Міська рада зауважує, що окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу: нарощують сили у місті та навколишніх селищах, поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом. 

Нагадаємо, що Росія має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі Часового Яру або в районі Авдіївки.

До слова,  російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки.

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Теги: Маріуполь Донеччина Україна війна росія окупанти окупація військові військова техніка Торецьк

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