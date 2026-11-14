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Був барменом, а після мобілізації став оператором дронів. Згадаймо Віталія Севастьянова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Був барменом, а після мобілізації став оператором дронів. Згадаймо Віталія Севастьянова
Віталію Севастьянову назавжди 31 рік
колаж: glavcom.ua

На Херсонщині воїн виконував завдання з розмінування доріг та річок за допомогою дронів, супроводу ротацій, виявлення та знищення ворожих сил

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Севастьянова.

Віталій Севастьянов поліг 25 березня 2025 року в бою біля села Кізомис Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».    

Захисник Віталій Севастьянов народився 8 серпня 1993 року в місті Буськ на Львівщині. Після школи вступив до Української академії друкарства. Працював барменом у пабах та готелях Львова. Останнім місцем роботи став «Вуса бар». Обожнював подорожі Україною та світом. 

У 2023 році Віталій приєднався до 150-ї окремої механізованої бригади, яку згодом переформатували на 40-ву окрему бригаду берегової оборони (на 2026 рік – 40-ва окрема бригада морської піхоти). Обіймав посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів. Брав участь у боях на Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Отримав псевдо Sevas – так його називали зі школи. 

На Херсонщині виконував завдання з розмінування доріг та річок за допомогою дронів, супроводу ротацій, розвідки на лівому березі, виявлення та знищення ворожих сил. Одного разу екіпажу Віталія вдалося взяти полоненого. Також разом із побратимом він евакуйовував людей з островів у дельті Дніпра.

У 2023 році Віталій Севастьянов приєднався до 150-ї окремої механізованої бригади, яку згодом переформатували на 40-ву окрему бригаду берегової оборони
У 2023 році Віталій Севастьянов приєднався до 150-ї окремої механізованої бригади, яку згодом переформатували на 40-ву окрему бригаду берегової оборони
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

«Я його двоюрідна сестра, але ми були як рідні. Уся наша сім’я сумує за ним і ніколи не забуде. Віталій прагнув будувати життя в незалежній країні, мріяв про кар’єру, сім’ю та щасливе майбутнє. Завжди залишався усміхненим, добрим, щирим та з вірою у краще. Був готовим допомогти тим, хто цього потребував», – розповіла Мирослава Іваницька. 

Віталій Севастьянов поліг 25 березня 2025 року в бою біля села Кізомис Херсонської області. Йому був 31 рік. 

Воїна поховали у рідному місті Буськ. У нього залишилися батьки, рідний брат, двоюрідні брат і сестра, хрещена та її чоловік. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

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