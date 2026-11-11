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Був учасником АТО, з початком війни знов пішов на фронт. Згадаймо Олександра Великого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Був учасником АТО, з початком війни знов пішов на фронт. Згадаймо Олександра Великого
Олександр Великий став на захист України ще у 2014 році
колаж: glavcom.ua

Упродовж 2014-2015 років воїн виконував бойові завдання в зоні АТО, зокрема під Дебальцевим

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Великого.

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Блиставиця Київської області Олександр Великий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

«55-річний захисник вважався зниклим безвісти з вересня 2025 року. І лише зараз, за результатами ДНК-експертизи, його особу вдалося ідентифікувати», – повідомив Федорук.

Олександр став на захист України ще у 2014 році – упродовж 2014-2015 років виконував бойові завдання в зоні АТО, зокрема під Дебальцевим.

Олександр Великий став на захист України ще у 2014 році
Олександр Великий став на захист України ще у 2014 році
фото: Анатолій Федорук

Після початку повномасштабного вторгнення, 28 лютого 2025 року, він знову повернувся до лав ЗСУ. Служив водієм і віддано виконував обов'язки на донецькому напрямку. 6 вересня 2025 року військовий трагічно загинув під час виконання завдання на бахмутському напрямку.

Поховали захисника 6 листопада на місцевому кладовищі с. Блиставиця Бучанської громади. У захисника залишилися дружина Анна та шестирічна донька Марія.  

Військовий тримає портрет Олександра Великого
Військовий тримає портрет Олександра Великого
фото: Анатолій Федорук/Facebook
Чин поховання Олександра Великого
Чин поховання Олександра Великого
фото: Анатолій Федорук/Facebook
На прощання із захисником люди несли живі квіти
На прощання із захисником люди несли живі квіти
фото: Анатолій Федорук/Facebook
Вручення прапора України родині полеглого воїна
Вручення прапора України родині полеглого воїна
фото: Анатолій Федорук/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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