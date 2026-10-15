«Вони це почали». Путін звинуватив Україну в ударах по НПЗ та пообіцяв відповідь

Очільник Кремля применшив результати українських ударів, але водночас пообіцяв відповідь і звинуватив Київ в ескалації

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні відповіддю за удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) та інших об'єктах на території РФ. Він заявив, що саме українська сторона нібито першою розпочала атаки, тому має бути готовою до наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Путіна.

За словами російського диктатора, Україна продовжує атакувати нафтопереробну галузь Росії. Водночас Путін спробував применшити результати цих ударів, стверджуючи, що вони нібито не завдали суттєвої шкоди.

«Учора вони намагалися вдарити по якихось НПЗ. Тепер вони вдарили по деяких місцях. Нічого суттєвого, але вони продовжують», – заявив очільник Кремля.

Окремо Путін згадав електронні торговельні платформи Росії. Він звинуватив Україну в тому, що вона нібито першою почала завдавати ударів по цих об'єктах. За його твердженням, російська сторона лише відповідає на дії Києва. «Вони зробили перший крок. Ми почали відповідати», – сказав диктатор.

Після цього Путін пригрозив Україні наслідками за продовження атак на російські об'єкти. Він заявив, що українська влада мала заздалегідь замислитися над можливою реакцією Москви. «Вони почали. Не варто було починати. Перш ніж зробити цей крок, потрібно було подумати про наслідки», – заявив Путін.

Водночас очільник Кремля проігнорував той факт, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та першою вдалася до масштабних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Його погрози пролунали на тлі обговорення так званого енергетичного перемир'я.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія демонструє повну зневагу до закликів до миру та відкрито відкидає мирні ініціативи президента США Дональда Трампа. За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, така позиція Москви стала можливою через відсутність належного тиску на російське керівництво.