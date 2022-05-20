Чехія продовжує надзвичайний стан через війну в Україні

Нижня палата чеського парламенту продовжила надзвичайний стан, причиною якого стали біженці з України, до кінця червня

Чеський уряд планує впоратися із проблемою українських мігрантів до липня

Нижня палата парламенту Чеської республіки проголосувала за продовження в країні надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку із появою біженців з України. «За» проголосувало 80 членів Палати депутатів із 141 присутнього.

Це рішення парламенту дозволяє уряду прем’єр-міністра Томаша Фіали продовжити надзвичайний стан ще на місяць, до кінця червня.

Видання Ceske Noviny зазначило, що за цей час уряд Чеської республіки планує внести до чинного законодавства такі зміни, які дозволять впоратися із міграційною кризою. Тож після завершення нинішнього періоду надзвичайний стан у Чехії більше не планують продовжувати.

Це підтвердив у своєму виступі прем’єр-міністр Фіала. Він запевнив, що уряд востаннє звертався до нижньої палати парламенту із проханням продовжити надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Чеська республіка запровадила надзвичайний стан в країні через наплив біженців, які втікали від російської агресії в Україні, ще 4 березня. З того часу цей режим постійно продовжувався і мав завершитися 31 травня.

Зазначимо, що з початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців.

11 травня Чехія на офіційному рівні визнала злочини російської армії на території України геноцидом.

Також додамо, що Генасамблея ООН офіційно прийняла замість виключеної Росії в Раду з прав людини саме Чехію.