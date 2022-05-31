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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» відновлює сполучення між Києвом та Черкасами

    «Укрзалізниця» відновлює сполучення між Києвом та Черкасами
    фото: Прочерк

    Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків

    Компанія «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами вперше за два роки. Регіональний поїзд почне курсувати з 8 червня, повідомляє пресслужба перевізника.

    Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.

    «Регіональний поїзд № 781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд № 782 Київ-Черкаси відправлятиметься о 15:05 і прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30», - йдеться в повідомленні.

    Поїзд зупинятиметься на станціях:

    • ім. Т. Шевченка,
    • Перегонівка,
    • Володимирівка,
    • Квітковий,
    • Хлистунівка,
    • Городище,
    • Корсунь,
    • Сотник,
    • Таганча,
    • Миронівка,
    • Кагарлик,
    • Расава,
    • Озерний,
    • Трипілля-Дніпровський,
    • Нові Безрадичі,
    • Підгірці,
    • Петра Кривоноса,
    • Київ-Деміївський.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.

    Теги: Київ Черкаси Укрзалізниця потяг залізниця
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    «Укрзалізниця» відновлює сполучення між Києвом та Черкасами