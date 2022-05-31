«Укрзалізниця» відновлює сполучення між Києвом та Черкасами

Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків

Компанія «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами вперше за два роки. Регіональний поїзд почне курсувати з 8 червня, повідомляє пресслужба перевізника.

Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.

«Регіональний поїзд № 781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд № 782 Київ-Черкаси відправлятиметься о 15:05 і прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30», - йдеться в повідомленні.

Поїзд зупинятиметься на станціях:

ім. Т. Шевченка,

Перегонівка,

Володимирівка,

Квітковий,

Хлистунівка,

Городище,

Корсунь,

Сотник,

Таганча,

Миронівка,

Кагарлик,

Расава,

Озерний,

Трипілля-Дніпровський,

Нові Безрадичі,

Підгірці,

Петра Кривоноса,

Київ-Деміївський.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.