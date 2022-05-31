«Укрзалізниця» відновлює сполучення між Києвом та Черкасами
Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків
Компанія «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами вперше за два роки. Регіональний поїзд почне курсувати з 8 червня, повідомляє пресслужба перевізника.
Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.
«Регіональний поїзд № 781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд № 782 Київ-Черкаси відправлятиметься о 15:05 і прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30», - йдеться в повідомленні.
Поїзд зупинятиметься на станціях:
- ім. Т. Шевченка,
- Перегонівка,
- Володимирівка,
- Квітковий,
- Хлистунівка,
- Городище,
- Корсунь,
- Сотник,
- Таганча,
- Миронівка,
- Кагарлик,
- Расава,
- Озерний,
- Трипілля-Дніпровський,
- Нові Безрадичі,
- Підгірці,
- Петра Кривоноса,
- Київ-Деміївський.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.