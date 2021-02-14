Снігопад в Україні: у п’яти областях обмежено рух транспорту

За даними рятувальників, від початку негоди підрозділи ДСНС вивільнили із заметів понад дві тисячі транспортних засобів

Через снігові перемети та сильні пориви вітру у Волинській, Івано-Франківській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прессслужба ДСНС України.

За даними відомства, обмеження для транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту діють на усіх дорогах державного значення у Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях.

На деяких автошляхах Волині та Івано-Франківської області призупинено рух для великовагового та великогабаритного автотранспорту для ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

Йдеться про такі автодороги:

у Волинській області: Т-18−02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03−02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03−05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

у Івано-Франківській області: Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия — м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин — м. Городенка).

За даними рятувальників, від початку негоди підрозділи ДСНС вивільнили із заметів понад дві тисячі транспортних засобів.

За даними Укргідрометцентру, 14 лютого в Карпатському регіоні, 15 лютого у західних, північних та центральних областях очікується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, 7−12 м/с, вночі 14 лютого, крім західних областей, місцями пориви 15−20 м/с.

Температура: вночі 11−16°, вдень 5−10° морозу (15 лютого на Рівненщині, Житомирщині та Київщині 7−12°морозу); на північному сході вночі 14 лютого 13−18° морозу, 15 лютого 17−22°, вдень 10−15° морозу; у південній частині та західних областях вночі 7−12°, вдень 2−7° морозу, на Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла; в Карпатах вночі 11−16°, вдень 7−12° морозу.