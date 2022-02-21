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    Російська агресія спровокувала ріст вартості страхування авіаперельотів над Україною

    Унаслідок зростання вартості страхування авіаперельотів, можуть зрости ціни на квитки - Російська агресія спровокувала ріст вартості страхування авіаперельотів над Україною

    Унаслідок зростання вартості страхування авіаперельотів, можуть зрости ціни на квитки

    фото: kiyavia.com

    Зростатимуть у ціні і квитки

    На тлі загострення ситуації на Донбасі та внаслідок непередбачуваної безпекової ситуації зросла вартість страхування літаків, які здійснюють польоти над територією України. Відповідні зміни можуть відбитися на цінах на авіаквитки. Про це заявив президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євгеній Дихне, передає Суспільне.

    «Безумовно однією з істотних умов зміни страхування – це звичайно подорожчання послуг на страховки. Це позначається деяким чином на вартості квитка», – заявив Дихне.

    Однак очільник МАУ додав, що вартість перельоту завжди визначається ринком, а саме – можливістю, кількістю пасажирів, попитом і пропозицією.

    «Значного зміщення у бік подорожчання не буде, на мій погляд. У нас у компанії така позиція», – зауважив Євгеній Дихне.

    Нагадаємо, три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss. До слова, ірландський лоукостер Ryanair не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю.

    Як раніше повідомлялося, авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти через рішення найбільших світових страхових компаній припинити страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

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    Теги: мова літак МАУ Ryanair SkyUp страхування
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    Російська агресія спровокувала ріст вартості страхування авіаперельотів над Україною