Слідом за Києвом, Lufthansa зупинила польоти до ще одного українського міста

Пасажири зможуть повернути кошти за придбані квитки на рейси Lufthansa, та купити нові на дублюючі рейси від МАУ

Рейси скасували із 21 до 28 лютого

Німецький концерн авіакомпаній Lufthansa Group тимчасово припинив польоти до Одеси. Рейси скасували із 21 до 28 лютого. Заплановані рейси виконають літаки Міжнародних авіаліній України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

При цьому рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі.

«Пасажири зможуть повернути кошти за придбані квитки на рейси Lufthansa, та купити нові на дублюючі рейси від МАУ», – повідомив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними пресслужби Lufthansa Group, до концерну входять компанії Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Swiss International Air Lines. З Одеси до Відня виконує рейси авіакомпанія Austrian Airlines.

Раніше німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року.

Нагадаємо, напередодні нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Останній рейс до Києва було скасовано. Рішення скасувати польоти було прийнято на основі розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення Росії в Україну.

Крім того, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.