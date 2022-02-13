Офіційно: небо над Україною закривати не планують

Україна готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку

Міністерство інфраструктури зробило заяву щодо ситуації у повітряному просторі

Міністерство інфраструктури повідомило про відсутність планів щодо закриття авіапростору над Україною. Уряд працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. Про це ідеться у заяві відомства.

«Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття неба є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу», – сказано у тексті заяви

Сьогодні в МІУ відбулася нарада за участі Офісу президента, Державної авіаційної служби, «Украероруху», аеропорту «Бориспіль» та українських авіакомпаній. Сторони домовилися напрацювати рішення для запобігання загостренню ситуації.

«У деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду», – додали в МІУ.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.