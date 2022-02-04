Ціна російської реклами: харківських підприємців оштрафували на 160 тис. грн

Підприємці змушені заплатити штрафи за порушення мовного закону

Держпродспоживслужба оштрафувала підприємців Харкова на 160 тисяч гривень. Як повідомляє «24 канал», ділки поплатились за рекламу мовою країни-агресора. Про подію стало відомо з відповіді Харківського управління Держпродспоживслужби на запит волонтерської ініціативи «Мова. Харків». Службовці зазначили, що постійно контролюють, яку зовнішню рекламу розміщують по місту.

Станом на 1 лютого в управлінні виявили 64 порушення по Харкову. У 57 випадках за рекламу російською мовою наклали штраф.

Загалом, підприємці Харкова змушені заплатити 160 тисяч гривень за порушення закону. Їм також видали приписи про те, щоб змінили рекламу відповідно до законодавства.

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що до їхніх обов’язків не входить перевірка виконання їхніх же приписів. Однак, якщо рекламу з порушенням виявлять вдруге, це стане підставою для звернення до суду.

У липні 2019 року набув чинності мовний закон в Україні. Він забезпечує функціонування української мови як державної.

За два роки до мовного закону внесли зміни. Нововведення передбачають, що друковані видання в Україні мають перейти на державну мову.

За порушення законодавства, власників газет та журналів штрафуватимуть. Водночас, зміни до закону не стосуються примірників, що видаються мовами корінних народів України, англійською або офіційною мовою Євросоюзу до 16 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що найчастіше мовний закон порушують у двох регіонах.

Нещодавно мовний скандал стався у Києві: компанія відмовила у співбесіді через українську.

Читайте також: