  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Ціна російської реклами: харківських підприємців оштрафували на 160 тис. грн

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станом на 1 лютого у Харкові виявили 64 порушення мовного закону&nbsp; - Ціна російської реклами: харківських підприємців оштрафували на 160 тис. грн
    Станом на 1 лютого у Харкові виявили 64 порушення мовного закону 
    фото з відкритих джерел

    Підприємці змушені заплатити штрафи за порушення мовного закону

    Держпродспоживслужба оштрафувала підприємців Харкова на 160 тисяч гривень. Як повідомляє «24 канал», ділки поплатились за рекламу мовою країни-агресора. Про подію стало відомо з відповіді Харківського управління Держпродспоживслужби на запит волонтерської ініціативи «Мова. Харків». Службовці зазначили, що постійно контролюють, яку зовнішню рекламу розміщують по місту.

    Станом на 1 лютого в управлінні виявили 64 порушення по Харкову. У 57 випадках за рекламу російською мовою наклали штраф.
    Загалом, підприємці Харкова змушені заплатити 160 тисяч гривень за порушення закону. Їм також видали приписи про те, щоб змінили рекламу відповідно до законодавства.

    У Держпродспоживслужбі підкреслили, що до їхніх обов’язків не входить перевірка виконання їхніх же приписів. Однак, якщо рекламу з порушенням виявлять вдруге, це стане підставою для звернення до суду.

    У липні 2019 року набув чинності мовний закон в Україні. Він забезпечує функціонування української мови як державної.

    За два роки до мовного закону внесли зміни. Нововведення передбачають, що друковані видання в Україні мають перейти на державну мову.

    За порушення законодавства, власників газет та журналів штрафуватимуть. Водночас, зміни до закону не стосуються примірників, що видаються мовами корінних народів України, англійською або офіційною мовою Євросоюзу до 16 липня 2024 року.

    Раніше повідомлялося, що найчастіше мовний закон порушують у двох регіонах.

    Нещодавно мовний скандал стався у Києві: компанія відмовила у співбесіді через українську.

    Читайте також:
    Теги: Харків торгівля бізнес мова закон штраф скандал українська мова реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціна російської реклами: харківських підприємців оштрафували на 160 тис. грн