Ізраїльські демографи підрахували, скільки євреїв залишилось в Україні

Найбільша єврейська громада за межами Ізраїлю проживає в США

Згідно з результатами дослідження, проведеного демографом Єврейського університету в Єрусалимі, професором Серджіо Делла Пергола, наразі в Україні проживає 43 тис. євреїв. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Дослідження професора Серджіо Делла Пергола показало, що у світі налічується 15,2 млн євреїв – на 100 тис. більше, ніж минулого роком.

В Ізраїлі проживає близько 45% всього єврейського населення планети, а також 470 тис. громадян, які прибули в рамках закону про повернення, але не визнаних євреями. Дія відповідного закону поширюється на 25,3 млн осіб, з яких 7,3 млн – в Ізраїлі.

Найбільша єврейська громади поза Ізраїлем проживає в США і нараховує близько 6 млн чоловік.

В Європі найбільша єврейська громада (і третя в світі) – у Франції, яка нараховує 446 тис. чоловік. У Канаді проживають 393 тис. євреїв, у Великобританії – 292 тис., в Аргентині – 175 тис., а Росії – 150 тис. євреїв.

У Німеччині налічується 118 тис., в Австралії – 118 тис., Бразилії – 91 тис., ПАР – 52 тис, в Угорщині – 47 тис. євреїв.

В Україні налічується 43 тис. представників єврейської громади, в Мексиці – 40 тис., Нідерландах – 30 тис., Бельгії – 29 тис., Італії – 27 тис., Швейцарії – 18,5 тис., Уругваї – 16 тис., Чилі – 16 тис., Швеції – 15 тис., Туреччині – 14.5 тис., Іспанії – 13 тис., Австрії – 10 тис., Панамі – 10 тис..

У мусульманських країнах загалом проживають близько 27 тис. євреїв, в тому числі 9,5 тис. – в Ірані, 2 тис. – в Марокко, 1 тис. – в Тунісі.

Раніше Володимир Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю скандальний проєкт у Бабиному Яру.

Українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року відкрили за російським проєктом поминальну синагогу в Бабиному Яру.

Нагадаємо, єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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