Дві фракції категорично проти: як Рада голосувала за протидію антисемітизму

Документ на законодавчому рівні визначає поняття «антисемітизм» та основні його прояви

Законопроєкт про протидію антисемітизму підтримали 283 народні депутати

У середу, 22 вересня, Верховна Рада ухвалила Закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» (№5109).

Документ на законодавчому рівні визначає поняття «антисемітизм», його основні прояви, встановлено заборону антисемітизму, його проявів та відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Загалом законопроєкт підтримали 283 народні депутати.

Жодного голосу «за» не дала фракція «Голос»: проти – п’ятеро, утрималися – семеро, не голосували двоє депутатів. Також у повному складі закон не підтримала «Євросолідарність»: один депутат проголосував проти, 21 – утримався, один – не голосував.

Натомість «слуги народу» дали 213 голосів «за», утрималися – п’ятеро, не голосували – 13.

ОПЗЖ: «за» – 21, не голосували – семеро нардепів.

ВО «Батьківщина»: «за» – 21, не голосували – п’ятеро.

Група «Довіра»: «за» –16, не голосували – троє.

Позафракційні: «за» – сім голосів, утрималися – двоє, не голосували – троє нардепів.

(результати поіменного голосування. Для збільшення натисніть на документ)

Зазначимо, згідно зі законом, антисемітизм – це певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв.

Прояви антисемітизму відповідно до закону:

заклик, приховування або виправдання вбивства;

висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;

заперечення Голокосту;

виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;

пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям

Зокрема, риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на євреїв чи неєвреїв та/або їхню власність, установи, релігійні місця єврейської громади.

До слова, Верховна Рада проведе позачергове засідання 23 вересня для розгляду низки правок до Податкового кодексу.

Раніше повідомлялося, що це засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.