Рада схвалила закон про протидію антисемітизму

Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

Закон визначає поняття «антисемітизм», забороняє юдофобію та її прояви

Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час пленарного засідання.

Так, закон визначає поняття «антисемітизм», забороняє юдофобію та її прояви.

Прояви антисемітизму відповідно до закону:

заклик, приховування або виправдання вбивства;

висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;

заперечення Голокосту;

виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;

пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.

До слова, Верховна Рада проведе позачергове засідання 23 вересня для розгляду низки правок до Податкового кодексу.

Раніше повідомлялося, що це засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.

Напередодні голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова. Зазначимо, пізніше Разумков заявив, що «за деякі відставки» в Раді пропонують по 50-100 тисяч.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Згодом Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджується у Верховній Раді».