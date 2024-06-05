Президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону

Яцек Пєхота: «Стан польсько-українського кордону – це абсолютний провал, причому з обох сторін»

Блокада кордону між Україною та Польщею вплинула на імідж Польщі як непередбачуваної країни, у якій не змогли ефективно забезпечити пропускну здатність зовнішнього кордону Європейського Союзу для підтримки української економіки та українського суспільства. Це дуже ганебний період у новітній історії Польщі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент Польсько–української господарчої палати Яцек Пєхота.

Яцек Пєхота зазначив, що у Польсько–українській господарчій палаті дійсно дуже перейнялися питанням блокування польсько–українського кордону і постійно виступали із заявами, не приховуючи, що це акція на користь Кремля. Але, додає Пєхота, варто зважити на політичну складову: Польща пережила тривалу виборчу кампанію – парламентські вибори, місцеві вибори, наразі тривають вибори до Європарламенту. «І це жодним чином не сприяє предметній дискусії, конструктивним рішенням. Крім того, слід сказати, що (і це також тема, яку ми скрізь порушуємо і підкреслюємо), Польща перебуває у стані гібридної війни з Росією», – зауважує президент Польсько–української господарчої палати.

Пєхота наголошує, що у Польщі існує потік фейкових новин, які стосуються якості українського зерна, контролю на кордоні, впливу українського зерна на все, впливу українських перевізників та працівників. «Тисячі фейкових новин, які поширені переважно російськими тролями, а потім відтворені необізнаними (або навпаки – дуже обізнаними) людьми», – зазначає він.

На думку президента Польсько–української господарчої палати, усе це завдало значної шкоди, а блокада кордону навіть вплинула на імідж Польщі як непередбачуваної країни, як такої, в якій не змогли ефективно забезпечити пропускну здатність зовнішнього кордону Європейського Союзу для підтримки української економіки та українського суспільства, адже основний потік постачання для України відбувається саме через польсько–український кордон. «Це спричинило іміджеві втрати. Попри те, що блокувальники стверджували, що вони не затримують доставку гуманітарної допомоги та зброї, насправді, якщо на кордоні стояли тисячі вантажівок, то машини з допомогою та зброєю не могли проїхати фізично», – додає він.

На думку президента Польсько–української господарчої палати, не дивно, що українська сторона прийняла низку рішень, які обмежували транзит через Польщу та переорієнтували транспортні маршрути через Румунію, навіть через Угорщину, таку ніби неприязну до України.

Але бізнес є бізнес, зазначає президент, і угорці змогли це зрозуміти, а румуни змогли цим чудово скористатися. «Тож повторюю: на жаль, це дуже ганебний період у новітній історії Польщі, коли ми не змогли ефективно протидіяти тому, що відбувалося на кордоні», – додає він.

Пєхота вважає, що політики з обох сторін зробили правильні уроки, що треба шукати рішення не через засоби масової інформації та публічні заяви. «На жаль, все це відбувалося і продовжує відбуватися під час виборчої кампанії, коли різні яскраві гасла, не підкріплені фактами, все ще дуже актуальні, і є деякі політики, які хочуть весь час це капіталізувати», – додає він.

Саме тому, зазначає Пєхота, завершення цього періоду 9 червня – вибори до Європейського парламенту – є таким важливим. «Я вірю, що тоді настане заспокоєння, а до президентських виборів ще далеко», – запевняє він.

Разом з тим, додає Пєхота, налагоджені канали комунікації, активізована робота польсько–української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. «Засідання 11 березня у Львові під головуванням віцепрем'єр–міністра Ірини Верещук та міністра Кшиштофа Гетьмана, на якому я був присутній, було дійсно дуже хорошою зустріччю політиків з обох сторін. І вона була чудовою для предметної дискусії. Дуже сподіваємося, що після завершення виборів прокладені шляхи комунікації будуть підтримуватися. З польського боку буде Рада з питань співпраці з Україною, міжурядова комісія. Це ті майданчики, де ми повинні обговорювати проблеми і шукати шляхи їхнього вирішення», – розповів президент Польсько–української господарчої палати.

На думку Яцека Пєхоти, стан польсько–українського кордону – це абсолютний провал, причому з обох сторін. «В умовах блокади чорноморських портів попередній уряд практично нічого не зробив для того, щоб зміцнити спільний кордон, скоординувати роботу всіх служб, щоб все відбувалося цивілізовано. І це абсолютний провал, значною мірою Польщі як країни, яка є членом Європейського Союзу, яка мала право вимагати підтримки Брюсселя і для покращення функціонування кордону, у тому числі збільшення кількості представників усіх контрольних служб на кордоні», – пояснив він.

Нагадаємо, представники місцевих фермерських господарств Польщі заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне».

Раніше повідомлялося, що зняття блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею додатково збільшило надходження митних платежів і зборів на 2,5 млрд грн за останній тиждень квітня. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев. Усього за квітень до держбюджету надійшло 49 млрд грн від митниці, що на 6,3 млрд грн більше за планові показники.