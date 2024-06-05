Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону
фото з відкритих джерел

Яцек Пєхота: «Стан польсько-українського кордону – це абсолютний провал, причому з обох сторін»

Блокада кордону між Україною та Польщею вплинула на імідж Польщі як непередбачуваної країни, у якій не змогли ефективно забезпечити пропускну здатність зовнішнього кордону Європейського Союзу для підтримки української економіки та українського суспільства. Це дуже ганебний період у новітній історії Польщі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент Польсько–української господарчої палати Яцек Пєхота.

Яцек Пєхота зазначив, що у Польсько–українській господарчій палаті дійсно дуже перейнялися питанням блокування польсько–українського кордону і постійно виступали із заявами, не приховуючи, що це акція на користь Кремля. Але, додає Пєхота, варто зважити на політичну складову: Польща пережила тривалу виборчу кампанію – парламентські вибори, місцеві вибори, наразі тривають вибори до Європарламенту. «І це жодним чином не сприяє предметній дискусії, конструктивним рішенням. Крім того, слід сказати, що (і це також тема, яку ми скрізь порушуємо і підкреслюємо), Польща перебуває у стані гібридної війни з Росією», – зауважує президент Польсько–української господарчої палати.   

Пєхота наголошує, що у Польщі існує потік фейкових новин, які стосуються якості українського зерна, контролю на кордоні, впливу українського зерна на все, впливу українських перевізників та працівників. «Тисячі фейкових новин, які поширені переважно російськими тролями, а потім відтворені необізнаними (або навпаки – дуже обізнаними) людьми», – зазначає він.

На думку президента Польсько–української господарчої палати, усе це завдало значної шкоди, а блокада кордону навіть вплинула на імідж Польщі як непередбачуваної країни, як такої, в якій не змогли ефективно забезпечити пропускну здатність зовнішнього кордону Європейського Союзу для підтримки української економіки та українського суспільства, адже основний потік постачання для України відбувається саме через польсько–український кордон. «Це спричинило іміджеві втрати. Попри те, що блокувальники стверджували, що вони не затримують доставку гуманітарної допомоги та зброї, насправді, якщо на кордоні стояли тисячі вантажівок, то машини з допомогою та зброєю не могли проїхати фізично», – додає він.

На думку президента Польсько–української господарчої палати, не дивно, що українська сторона прийняла низку рішень, які обмежували транзит через Польщу та переорієнтували транспортні маршрути через Румунію, навіть через Угорщину, таку ніби неприязну до України.

Але бізнес є бізнес, зазначає президент, і угорці змогли це зрозуміти, а румуни змогли цим чудово скористатися. «Тож повторюю: на жаль, це дуже ганебний період у новітній історії Польщі, коли ми не змогли ефективно протидіяти тому, що відбувалося на кордоні», – додає він.

Пєхота вважає, що політики з обох сторін зробили правильні уроки, що треба шукати рішення не через засоби масової інформації та публічні заяви. «На жаль, все це відбувалося і продовжує відбуватися під час виборчої кампанії, коли різні яскраві гасла, не підкріплені фактами, все ще дуже актуальні, і є деякі політики, які хочуть весь час це капіталізувати», – додає він.

Саме тому, зазначає Пєхота, завершення цього періоду 9 червня – вибори до Європейського парламенту – є таким важливим. «Я вірю, що тоді настане заспокоєння, а до президентських виборів ще далеко», – запевняє він.

Разом з тим, додає Пєхота, налагоджені канали комунікації, активізована робота польсько–української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. «Засідання 11 березня у Львові під головуванням віцепрем'єр–міністра Ірини Верещук та міністра Кшиштофа Гетьмана, на якому я був присутній, було дійсно дуже хорошою зустріччю політиків з обох сторін. І вона була чудовою для предметної дискусії. Дуже сподіваємося, що після завершення виборів прокладені шляхи комунікації будуть підтримуватися. З польського боку буде Рада з питань співпраці з Україною, міжурядова комісія. Це ті майданчики, де ми повинні обговорювати проблеми і шукати шляхи їхнього вирішення», – розповів президент Польсько–української господарчої палати.

На думку Яцека Пєхоти, стан польсько–українського кордону – це абсолютний провал, причому з обох сторін. «В умовах блокади чорноморських портів попередній уряд практично нічого не зробив для того, щоб зміцнити спільний кордон, скоординувати роботу всіх служб, щоб все відбувалося цивілізовано. І це абсолютний провал, значною мірою Польщі як країни, яка є членом Європейського Союзу, яка мала право вимагати підтримки Брюсселя і для покращення функціонування кордону, у тому числі збільшення кількості представників усіх контрольних служб на кордоні», – пояснив він.

Нагадаємо, представники місцевих фермерських господарств Польщі заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне».  

Раніше повідомлялося, що зняття блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею додатково збільшило надходження митних платежів і зборів на 2,5 млрд грн за останній тиждень квітня. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев. Усього за квітень до держбюджету надійшло 49 млрд грн від митниці, що на 6,3 млрд грн більше за планові показники.

Читайте також: Яцек Пєхота: Українські біженці принесли Польщі більше ресурсів, ніж вона на них витратила
Теги: Польща Україна кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція росіян на Харківському операційному напрямку почала «відгальмовувати»
Що відбувається на Харківському напрямку? Огляд з фронту
14 травня, 12:02
«Що таке завершення війни? Момент часу, коли обидві сторони відмовляються від продовження бойових дій на десятиліття»
Сценарії завершення війни. П'ять можливих варіантів
5 травня, 20:00
В рамках шістнадцятого пакету військової допомоги уряд Швеції погодив передачу літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C для України
Європа починає прокидатися? Про дозвіл на вільне використання західної зброї
31 травня, 21:15
Росії можуть запропонувати послаблення санкцій
Членство України в НАТО відкладуть: деталі «мирного плану» Трампа
11 травня, 20:45
Окупанти активізувалися на Сумщині
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
17 травня, 00:45
Dід початку повномасштабного вторгнення Денис Василюк здійснив десятки бойових вильотів
Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк
18 травня, 15:21
Сергій Нагорняк припускає, що з 1 червня уряд перегляне тариф на електроенергію
Соратник президента анонсував підвищення тарифів на електрику
20 травня, 07:30
Такий вигляд має Вовчанськ після атак росіян
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
28 травня, 17:15
Четвертий транш передбачає фінансування у розмірі $2,2 млрд
Україна вперше домовилася з МВФ щодо отримання четвертого траншу в одній програмі
31 травня, 23:34

Політика

Президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону
Президент Польсько-української господарчої палати визнав іміджеві втрати Польщі від блокування кордону
Вибори в Індії: премʼєр-міністр Нарендра Моді лишається на рекордний третій термін
Вибори в Індії: премʼєр-міністр Нарендра Моді лишається на рекордний третій термін
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
Інтерпол відмовив Варшаві в розшуку польського судді, який втік до Білорусі
Інтерпол відмовив Варшаві в розшуку польського судді, який втік до Білорусі
НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі – ЗМІ
НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі – ЗМІ
РПЦ нищить ідентичність викрадених українських дітей: аналітики розкрили деталі
РПЦ нищить ідентичність викрадених українських дітей: аналітики розкрили деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
62K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
21K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
17K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
9839
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
8543
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)

Новини

Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24

Прес-релізи

Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
5 червня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua