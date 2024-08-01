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На таксі до державного кордону: поліцейські викрили схему ухилянтів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На таксі до державного кордону: поліцейські викрили схему ухилянтів
За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску
фото: Національна поліція

Канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України організував раніше судимий 38-річний одесит

Одеські поліцейські затримали 38-річного організатора «зеленого коридору» до Молдови. Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.

За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Викрили та задокументували чергову схему заробітку на військовозобов’язаних чоловіках слідчі відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 за оперативним супроводом співробітників Управління Служби безпеки України в Одеській області. 

Правоохоронці встановили, що канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України організував раніше судимий за наркозлочин та незаконне поводження зі зброєю 38-річний одесит.

Діючи у змові з наразі невстановленими слідством особами, фігурант підшукував через месенджери чоловіків, що підлягають мобілізації, та повідомляв, що може організувати їх незаконний перетин державного кордону поза пунктів пропуску.

Спектр послуг організатора дозволяв «клієнтам» обрати один з двох маршрутів «зеленого коридору»: безпечний, з нібито супроводом військових через офіційні пункти пропуску та блок-пости на Черкащині, що коштував 9 300 доларів та більш ризиковий – за $9 тис. в межах Одеської області з доставкою на таксі майже до самого державного кордону. 

Оплата мала відбуватись у декілька етапів – спочатку 400 доларів як «завдаток» готівкою, решту – на банківську карту чи криптогаманець перед виїздом та після перетину держкордону.

Поліцейські задокументували, як під час зустрічі в одному з ресторанів Одеси зловмисник отримав 800 доларів авансу від двох чоловіків призовного віку. Отримавши кошти, організатор наказав їм зібрати найнеобхідніші речі та чекати вказівки щодо виїзду.

Трохи більше ніж за тиждень організатор та його спільники загалом зібрали групу чоловік у кількості семи осіб та повідомили їм про необхідність прибути на одну із АЗС неподалік Одеси. Звідти їх мали забрати на двох легковиках таксисти та довезти до місця перетину кордону поза пунктами пропуску по «зеленій ділянці».

Процес перевезення «клієнтів» від моменту їх розміщення в транспортних засобах до самого моменту втечі контролювався організатором дистанційно з Одеси по заздалегідь переданих радіостанціях та, з його слів, навіть мав супроводжуватись літаючим дроном.

Втім, довести злочинну схему до кінця фігуранту завадили правоохоронці, які зупинили «кортеж» по дорозі до Роздільнянського району, а самого організатора затримали в процесуальному порядку в Одесі.

Під час санкціонованих обшуків, проведених в автомобілі та за місцем мешкання організатора, поліцейські вилучили вищевказаний транспортний засіб, пʼять мобільних телефонів з сім-картками, два посвідчення щодо членства в громадських формуваннях та гроші – понад 61 тисячу гривень, 6 тис. 260 доларів та 800 євро. Крім цього, вдома у зловмисника вилучено два пістолети, зовні схожі на «ПМ», з магазинами до них, набої, ємності з різними речовинами синтетичного та рослинного походження у вигляді кристалів, порошку, пігулок, грибів та ін., електронні ваги й пакувальний матеріал.

Заборонені предмети та речовини слідчі скерували на експертизи для встановлення їх походження. 

За вказаним фактом відносно правопорушника слідчі розпочали два кримінальні провадження за ст.263 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та за ст. 309 цього ж кодексу – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Матеріали щодо вчинення аналогічних злочинів фігурантом нині знаходяться на розгляді у суді. 

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Теги: ухилянти перевезення кордон поліція слідство таксі

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