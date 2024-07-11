До українського легіону у Польщі готові записатися сотні українських чоловіків

Значна кількість українців вже висловила свою готовність вступити до легіону, хоча офіційний набір ще не розпочався

Бійців забезпечать польським спорядженням, тренуватимуть інструктори НАТО

Сотні українських чоловіків, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабного вторгнення, виявили бажання приєднатися до лав українського легіону, створення якого було анонсовано президентами України та Польщі під час візиту Володимира Зеленського до Варшави.

Про це повідомляє RMF FM.

За неофіційною інформацією, отриманою RMF FM від українських дипломатичних джерел, значна кількість українців вже висловила свою готовність вступити до легіону, хоча офіційний набір ще не розпочався.

«Сотні українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання приєднатися до цього формування. Ці люди зголосилися, хоча набір до цього формування ще не розпочався. Про її створення у понеділок оголосили у Варшаві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск», – пише RMF FM.

За попередніми планами, бійців легіону розмістять у польських військових підрозділах та забезпечать необхідним обладнанням для навчання. Ймовірно, навчання відбуватиметься на тих самих військових базах, де раніше проходили підготовку близько 20 тисяч українських військових. За оцінками експертів, до легіону можуть приєднатися кілька тисяч українських біженців, які проживають не лише у Польщі, а й в інших країнах Європейського Союзу. Польська влада активно залучає до проєкту європейських партнерів, переконуючи їх, що підготовка українського легіону є важливим внеском у зміцнення безпеки всього регіону.

Створення та підготовка військового формування з українських добровольців є одним із ключових положень безпекової угоди, підписаної президентами України та Польщі. Цей крок свідчить про посилення військової співпраці між двома країнами та рішучість України захищати свою територіальну цілісність.

Наразі триває розробка детальних планів щодо організації та функціонування легіону. Однак, вже зараз зрозуміло, що це стане важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та сприятиме поверненню українських громадян, які були змушені покинути свої домівки через війну.



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