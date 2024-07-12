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Фінляндія висилатиме мігрантів, які перетинають її кордон з Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Фінляндія висилатиме мігрантів, які перетинають її кордон з Росією
У Фінляндії посилюють контроль за мігрантами
фото з відкритих джерел

У Гельсінкі вважають, що Росія використовує хаос на контрольно-пропускних пунктах як помсту за приєднання Фінляндії до НАТО та підтримки України

Парламент Фінляндії пітримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку. Про це повідомляє парламент Фінляндії.

Зазначається, що Фінляндія закрила кордон з РФ після того, як низка мігрантів, перетнувши його, зникли у невідомому напрямку. Зокрема, це були вихідці із Сомалі та Іраку. За даними ЗМІ, наплив мігрантів до кордонів Фінляндії контролювався російськими силовиками. Зокрема, це організували структури, що організовували подібне на кордоні Польщі та Білорусі.

У травні цього року на уряд країни запропонував внести зміни до законодавства, які дозволять прикордонникам блокувати в’їзд мігрантів з території Росії. Схвалено зміни було 12 липня 2024 року.

Новий законопроект надасть прикордонним службам можливість блокувати перетин кордону з Росії, а також застосовувати силу в разі потреби. Однак це не стосуватиметься дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме розглядати.

Нагадаємо, Росія може «перевіряти» і «випробовувати» членів НАТО на своєму західному кордоні. Таке припущення на тлі останніх провокацій країни-агресорки зробив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Під час свого візиту до Латвії Орпо заявив, що члени НАТО повинні бути добре підготовлені до всіх видів загроз, що походять з Росії.

До слова, міграційне відомство Фінляндії Migri цього літа та восени має намір скоротити кількість місць для розміщення нових прохачів притулку. Також буде закрито деякі центри прийому. Про це із посиланням на повідомлення Migri пише фінське видання Yle.

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Теги: росія міністр закон Фінляндія кордон притулок парламент

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