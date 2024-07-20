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Радник Байдена зробив заяву щодо ударів України по території РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Радник Байдена зробив заяву щодо ударів України по території РФ
Поки політика США щодо далеких ударів по території РФ не змінилася
фото з відкритих джерел

Салліван зазначив, що зі зміною війни в Україні змінюється підтримка США

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не має однозначної відповіді на питання, чи дозволить Вашингтон Україні використовувати американську зброю для більш глибоких ударів по РФ. Про це він сказав під час конференції в Аспенівському Інституті.

Салліван зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді він сказав, що Штати постійно дивляться на ситуацію – що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Америка робить свої судження.

«Зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього», – сказав Салліван.

Водночас радник президента США з питань нацбезпеки наголосив, що тепер позиція Байдена полягає в тому що обставини змінюються, і що президент США Джо Байден вже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволивши завдавати ударів по території РФ поблизу кордону.

«Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: «Так, звичайно, вперед». Однак поки його політика щодо далеких ударів по території РФ не змінилася», – зазначив Салліван.

Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки вважає, що очікуваний перехід координації збройної підтримки України від США до НАТО забезпечить постачання допомоги українським військам при будь-якій адміністрації.

Нагадаємо, Вашингтон дав дозвіл Україні використовувати власну зброю для ударів «через кордон», аби посилити оборону країни. Утім, США бояться, що удари вглиб території РФ з використанням американською зброї лише посилюватимуть ескалацію. Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

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Теги: США кордон озброєння наступ

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