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У Польщі перекинувся автобус із українцями: серед постраждалих є діти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Польщі перекинувся автобус із українцями: серед постраждалих є діти
Фото з місця ДТП в Польщі
фото: KPP Świebodzin

Аварія сталася на автомагістралі між польським містом Познань та німецьким Франкфуртом

Автобус із українцями потрапив у ДТП у Польщі. Поранені дев’ятеро людей, серед них є діти. Про це повідомляє rmf24.pl.

Аварія сталася на автомагістралі між польським містом Познань та німецьким Франкфуртом. Мікроавтобус, у якому перебувало дев’ятеро громадян України, в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом. Від удару автобус перекинувся набік. Серед пасажирів було четверо дітей віком два, три, чотири та 15 років. 

Після аварії дев’ятеро людей потрапили до лікарень. Стан п’ятьох із них важкий. Серед найбільш постраждалих – діти. 

Причини аварії з’ясовує поліція. Нині вже відомо, що водій був тверезий. 

Фото з місця ДТП в Польщі
Фото з місця ДТП в Польщі
фото: KPP Świebodzin

Нагадаємо, що 17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали, зокрема чотирьохрічна дитина. 

Крім того, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем, унаслідок чого двоє людей загинули.

До слова, у Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей. Легковик влетів в евакуатор.

Теги: ДТП Польща українці аварія

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