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Підтоплення метро: суд відправив керівника підземки під цілодобовий домашній арешт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підтоплення метро: суд відправив керівника підземки під цілодобовий домашній арешт
Столичний суд відправив виконуючого обов’язки начальника КП «Київський метрополітен» під цілодобовий домашній арешт
фото: пресслужба поліції

Запобіжний захід діятиме до 23 вересня 2024

Виконуючому обов'язки начальник КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, в рамках провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

«Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу – до 23.09.2024 року», – йдеться в повідомленні.

Іншому підозрюваному начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" запобіжний захід Подільський районний суд Києва сьогодні.

«Головного інженера КП «Київський метрополітен», який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська», – нагадали у прокуратурі. 

Нагадаємо, Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало  недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. 

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Теги: метро паспорт кордон

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