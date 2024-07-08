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У Варшаві розпочалася зустріч Зеленського з Туском

Ірина Міллер
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У Варшаві розпочалася зустріч Зеленського з Туском
Президент україни Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск (архівне фото)
фото з відкритих джерел

Очікується, щл Зеленський і Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ

У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском. Про повідомив Офіс Президента. 

«У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском. Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій», – йдеться у повідомленні.

В ОП уточнили, що заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Співрозмовники також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю. 

Зеленський і Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.

Теги: Польща Володимир Зеленський Дональд Туск Офіс президента переговори

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