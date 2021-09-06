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    Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером

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    Один з вибухових пристроїв окупантів не спрацював - Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером
    Один з вибухових пристроїв окупантів не спрацював
    Фото: pressjfo.news

    Збройні формування РФ застосували безпілотник та скинули на північну околицю Зайцевого два саморобні вибухові пристрої

    Російські окупаційні війська на світанку 6 вересня скинули з безпілотника на північній околиці житлового району Зайцевого два саморобні вибухові пристрої. Про це повідомляє у Facebook пресслужба операції Об'єднаних сил.

    «6 вересня близько 04:20 збройні формування РФ застосували БПЛА та скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один з яких не спрацював», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, вибухові пристрої були виготовленні за допомогою 3D-принтера, у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. Уражаючими елементами були спеціально виготовлені «касети» зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

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    Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером
    Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером
    Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером
    Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером
    Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером

    За інформацією пресслужби, за останній тиждень збройні формування Російської Федерації п’ять разів застосовували безпілотник, грубо нехтуючи повідомлення в межах координаційного механізму від української сторони СЦКК. Наслідками застосування безпілотників стали обстріли позицій ЗСУ із забороненого Мінськими угодами озброєння.

    Всі зазначені порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною, відповідні ноти направлені до місії ОБСЄ та органів досудового розслідування України, заявили у пресслужбі операції Об'єднаних сил.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли позиції українських захисників із гранатометів.

    Днем раніше російські окупанти не порушували режиму припинення вогню на сході України.

    Позаминулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донеччина обстріл військові Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Бойовики скинули на Зайцеве вибухові пристрої, виготовлені 3D-принтером