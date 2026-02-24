Головна Країна Суспільство
Четверта річниця вторгнення. Як світ підтримує Україну: фоторепортаж із різних міст

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Четверта річниця вторгнення. Як світ підтримує Україну: фоторепортаж із різних міст
У різних країнах світу відбулися різноманітні заходи в підтримку України
фото: glavcom.ua

Сотні людей долучилися до різноманітних заходів та мітингів на підтримку України по всьому світу

Сотні людей підтримали акцію до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Зупинимо зло разом». У різних країнах світу від Антарктиди до США люди вийшли на вулиці в підтримку України. Про це пише «Главком».

Кампанію Stop the Evil Together («Зупинимо зло разом») від організації Strichka торкнулася найвіддаленіших куточків світу. Демонстрації почалися ще з 21 лютого, більшість заходів відбудуться 24 лютого.

Антарктида

На станції «Академік Вернадський» науковці висловили підтримку Україні
На станції «Академік Вернадський» науковці висловили підтримку Україні
фото: Національний антарктичний науковий центр.

Про Україну згадали та підтримали навіть в Антарктиді, до акції долучився Національний антарктичний науковий центр. Тож на знаменитій станції «Академік Вернадський» науковці висловили підтримку Україні.

Німеччина

У Кобленці відбувся мітинг під відкритим небом
У Кобленці відбувся мітинг під відкритим небом
фото: Ukrainian Community in Koblenz

22 лютого в німецькому місті Кобленці відбувся мітинг, який очолила ГО Ukrainian Community in Koblenz. Активісти вийшли на вулиці з українськими прапорами та плакатами. Мітингувальники наголосили на підтримці України та закликали до цього європейську спільноту.

Італія

У місті Ріміні люди долучилися до ходи в підтримку України
У місті Ріміні люди долучилися до ходи в підтримку України
фото: People For Ukraine

В Італії в місті Ріміні українці, італійці, місцеві політики та навіть представники іранської спільноти долучилися до ходи в підтримку України. Цей мітинг організувала асоціація People For Ukraine. Президент асоціації People For Ukraine Дмитро Щукін наголосив на тому, що Україна потребує реальної підтримки. «Італійці підтримують Україну не лише теплим словом, а й діями. Наша мережа, яка об’єднує 25 асоціацій, щойно завершила збір 350 тисяч євро на генератори, які вже допомагають українцям у холодну пору», – сказав Дмитро Щукін.

Акція в Італії пройшла в місті Равенні
Акція в Італії пройшла в місті Равенні
фото: Associazione Malva

Ще одна акція в Італії пройшла в місті Равенні, яку організувала асоціація Malva. Мітинги в цьому місті тривають із 22 лютого. У день річниці повномасштабного вторгнення мешканці Равенні зможуть долучитися до перегляду документального фільму «2000 метрів до Андріївки». Також очікується флешмоб «Світло для України» біля міського театру Аліг’єрі.

Іспанія

Символом тижневої акції в Барселоні стала скульптура Лесі Українки
Символом тижневої акції в Барселоні стала скульптура Лесі Українки
фото: Пласт Барселон

У Барселоні до ініціативи «Зупинимо зло разом» підготувалися масштабно, адже в місті заходи в підтримку України тривають цілий тиждень. «Тиждень України» – масштабний марафон культурної дипломатії та солідарності. Програма охопила десятки подій: від мистецьких перформансів та культурних зустрічей до благодійного шахового турніру», – розповіли у Strichka.

22 лютого відбулася ще одна маніфестація, до якої долучилися сотні людей. Символом тижневої акції в Барселоні стала скульптура Лесі Українки, яку створили за каталонською традицією.

Місто Таррагони в Іспанії тако висловило свою солідарність з Україною
Місто Таррагони в Іспанії тако висловило свою солідарність з Україною
фото: Українська діаспора в провінції Таррагона

Місто Таррагони в Іспанії також висловило свою солідарність з Україною. «Спільна вервиця за справедливий Мир в Україні, після чого пройшла літургія за упокій. Особливим моментом дня стало вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, що символічно пов’язало боротьбу українців на Майдані з нинішнім супротивом агресору. Після цього відбулася європейська хода на підтримку Україн», – зазначили представники платформи Strichka.

Мексика

У Мехіко пройшов Марш миру
У Мехіко пройшов Марш миру
фото: ГО Casa de Ucrania

У столиці Мексики місті Мехіко пройшов Марш миру. 22 лютого учасники акції, які були одягнені в синьо-жовті кольори, пройшли головними вулицями міста. «Крім українців із нами було багато мексиканців. Ми іспанською в мікрофон розказували, чому ми вийшли сьогодні на вулицю і що відбувається в Україні», – підкреслила Тетяна Цвик, співзасновниця ГО «Український Дім у Мексиці».

Кіпр

На Кіпрі ГО «Український дім на Кіпрі» влаштувала фотовиставку українського документаліста Яна Доброносова. Кадри, які зробив українець розповідають про реалії війни в Україні.

Велика Британія

В Ексетері відбулася реквієм-акція
В Ексетері відбулася реквієм-акція
фото: Devon Ukrainian Association

У місті Ексетер 21 лютого пройшла зворушлива реквієм-акція. Учасники заходу читали історії загиблих українських дітей та закликали місцевих мешканців долучитися до головного заходу 24 лютого. Завдяки цьому кількість реєстрацій на мітинг перевищила показники за попередні три тижні.

Литва

У Каунасв відбувся концерт пам’яті «Погляд у вічність»
У Каунасв відбувся концерт пам’яті «Погляд у вічність»
фото: Ukrainos Sirdis

У литовському місті Каунас відбувся концерт пам’яті «Погляд у вічність». До заходу долучилися представники української громади.

США

Акції в підтримку України відбулася в Сіетлі
Акції в підтримку України відбулася в Сіетлі
фото: Асоціація українців штату Вашингтон

Акції в підтримку України відбулася в Сіетлі. 22 лютого учасники акції взяли участь в урочистому марші через центр міста до Mural Amphitheatre у Seattle Center. Сотні людей закликали світ до посилення військової допомоги Україні. До події долучилася Асоціація українців штату Вашингтон та інші коаліції партнерів.

Канада

У Канаді 21 лютого відбулася фотовиставка. Ці світлини розповідають про історії українців, які бачили війну, пережили окупацію та обстріли.

«Серед гостей були канадці – і для багатьох із них побачене стало сильним емоційним потрясінням. Світлини зруйнованих будинків, понівечених міст, поранених українських військових, кадри з окопів, де наші захисники сплять просто на землі, – усе це не залишило байдужим нікого. Люди зупинялися перед фотографіями довше, ніж планували. Читали підписи. Питали. Ділилися своїми відчуттями. У їхніх очах був шок – і щире співчуття», – розповіла Марина Ярославська, голова ГО Halifax Creative Ukrainians Association яка організувала цю подію.

Чехія

24 лютого в Плзені пройде мітинг солідарності.
24 лютого в Плзені пройде мітинг солідарності.
фото: фото Společně v Evropě

У чеському місті Плзень заходи до четвертої річниці повномасштабного вторгнення тривають декілька днів. Вони розпочались у суботу 21 лютого з різних заходів та мітингу під українськими прапорами, до якого долучилися багато людей. 24 лютого в Плзені пройде мітинг солідарності.

Крім названих міст та країн подібні заходи очікують у Німеччині, Великій Британії, Чехії, Італії, Польщі, Греції, Ірландії, Канаді, Франції, Іспанії, Таїланді, Румунії, Словенії, Фінляндії, Швеції тощо.

Нагадаємо, організація Strichka ініціювала глобальну кампанію Stop the Evil Together («Зупинимо зло разом»), до якої вже долучилися 45 організацій та груп активістів українців за кордоном, а також партнери з понад 20 країн. Мета кампанії полягає в тому, щоб об’єднати не лише українців за кордоном, але і прихильників України. Акція Stop the Evil Together передбачає низку офлайн та онлайн заходів.

Strichka – це громадська ініціатива та застосунок, який має на меті об’єднати українців за кордоном, що готові відстоювати інтереси України. У застосунку Strichka користувачі можуть виконувати різні завдання, які сприятимуть підтримці України.

