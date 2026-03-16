Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську

Законопроєкт №13037, що вдосконалює дотримання військової дисципліни, Верховна Рада ухвалила 25 лютого

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13037. Цей документ вносить зміни до дисциплінарного статуту та статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, створюючи реальні механізми захисту від гендерної дискримінації та насильства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку документа на сайті Верховної Ради.

У документі йдеться, що нові норми зобов’язують кожного військовослужбовця:

поводитися з гідністю й честю,

поважати честь і гідність кожної людини;

додержуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

не допускати та стримувати інших від негідної поведінки – як вербальної, так і невербальної.

Зокрема, якщо це пов’язано з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання тощо; запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканності.

Командири тепер не просто можуть, а зобов'язані призначати службові розслідування за кожним фактом скарги на сексуальні домагання чи дискримінацію.

Військовослужбовці, які повідомили про порушення, отримують законодавчий захист від «помсти» – їх не можна звільняти, переводити на гірші посади або піддавати іншим санкціям через їхню заяву.

«Главком» писав, що сексуальне насильство, повʼязане з війною стосується не лише жінок. До проєкту з проміжних репарацій звернулося більше постраждалих чоловіків, ніж жінок.

Як відомо, в Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни.