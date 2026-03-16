Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську
Президент підписав нові зміни до військових статутів
фото: Офіс президента України

Законопроєкт №13037, що вдосконалює дотримання військової дисципліни, Верховна Рада ухвалила 25 лютого

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13037. Цей документ вносить зміни до дисциплінарного статуту та статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, створюючи реальні механізми захисту від гендерної дискримінації та насильства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку документа на сайті Верховної Ради.

У документі йдеться, що нові норми зобов’язують кожного військовослужбовця:

  • поводитися з гідністю й честю,
  • поважати честь і гідність кожної людини;
  • додержуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
  • не допускати та стримувати інших від негідної поведінки – як вербальної, так і невербальної. 

Зокрема, якщо це пов’язано з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання тощо; запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканності.

Командири тепер не просто можуть, а зобов'язані призначати службові розслідування за кожним фактом скарги на сексуальні домагання чи дискримінацію.

Військовослужбовці, які повідомили про порушення, отримують законодавчий захист від «помсти» – їх не можна звільняти, переводити на гірші посади або піддавати іншим санкціям через їхню заяву.

«Главком» писав, що сексуальне насильство, повʼязане з війною стосується не лише жінок. До проєкту з проміжних репарацій звернулося більше постраждалих чоловіків, ніж жінок.

Як відомо, в Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни.

Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську
Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та сексуальним домаганням у війську
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

