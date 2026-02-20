«Зупинимо зло разом». Платформа Strichka розпочала масштабну акцію, щоб об’єднати українців

Українці зможуть підтримати «Єдинозбір» Благодійного фонду Сергія Притули та отримати за це подарунки

Цифрова платформа Strichka запускає масштабну акцію до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб об’єднати українців за кордоном, аби діями підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».

Організація Strichka ініціює глобальну кампанію Stop the Evil Together («Зупинимо зло разом»), до якої вже долучилися 45 організацій та груп активістів українців за кордоном, а також партнери з понад 20 країн. Мета кампанії полягає в тому, щоб об'єднати не лише українців за кордоном, але й прихильників України. Акція Stop the Evil Together передбачає низку заходів.

Офлайн заходи кампанії Stop the Evil Together

Офлайн заходи акції від Strichka відбудуться в різних країнах світу фото: Strichka

Офлайн заходи акції від Strichka відбудуться в різних країнах світу, наприклад, у Німеччині, США, Польщі, Великій Британії, Канаді, Франції, Ірландії, Італії, Іспанії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Литві, Греції, Кіпрі, Словенії, Мексиці, Таїланді тощо.

Плануються заходи у форматі автопробігів єдності, маніфестацій та демонстрацій, також відбудуться ходи по центральних вулицях міста. Громади можуть також обрати культурні заходи, покази українських фільмів тощо. Спільне для цих заходів одне – заклик до підтримки України.

Онлайн заходи кампанії «Зупинимо зло разом»

Онлайн учасники ініціативи можуть взяти участь у квесті в застосунку Strichka, а також підтримати «Єдинозбір» Благодійного фонду Сергія Притули. У щоденних квестах в застосунку учасники зможуть виконати 24 завдання до 24 лютого. Таким чином користувачі виконуючи завдання, підтримують «Єдинозбір» та отримують бали від Strichka. А користувачі, які виконають всі завдання, отримають призи від Strichka і фонду Сергія Притули.

«Користувачі Strichka допомагають збирати кошти на передові дрони-перехоплювачі – інноваційне рішення для знищення ворожих «шахедів» ще поблизу лінії фронту. Таке перехоплення значно дешевше за саму ворожу ціль і дозволяє захистити міста та критичну інфраструктуру, не даючи дронам-камікадзе долетіти до тилу», – пояснили представники Strichka.

Strichka – це громадська ініціатива та застосунок, який має на меті об’єднати українців за кордоном, що готові відстоювати інтереси України. У застосунку Strichka користувачі можуть виконувати різні завдання, які сприятимуть підтримці України.

Нагадаємо, як в деяких країнах світу 24 січня пройшли заходи з підтримки України в День Соборності. Дипломати, місцеві та українські громади Токіо й Аргентини вийшли на вулиці, де створили живі «Ланцюги єдності». Зокрема, в столиці Аргентини в Буенос-Айресі в парку Трес де Фебреро зібралися дипломати, українська діаспора та місцеві мешканці. Повідомляється, що цей захід організувала Українська центральна репрезентація в Аргентинській Республіці.