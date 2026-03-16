«Я не київська перепічка». Мадяр прокоментував скандал навколо своєї заяви про мобілізацію

Роберт Бровді заявляє, що у його дописі йшлося про неприпустимість насильства щодо військових, а не про погрози цивільним

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр заявив, що його слова у соцмережах просто перекрутили. Жодної погрози цивільним там не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Роберта Бровді.

Він заявив, що у його попередньому зверненні йшлося про нарощення Росією кількості операторів безпілотників до приблизно 100 тис. осіб уже до квітня 2026 року, а також про заклик добровольців долучатися до Сил безпілотних систем.

Після цього допису у мережі зчинився скандал скриншот допису Мадяра

За словами військового, у соцмережах вирвали з контексту його емоційну реакцію на випадки насильства цивільних щодо військовослужбовців, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.

Він пояснив, що його слова були звернені до людей, які застосовують силу проти військових, і закликав не перетинати межу.

«Практикуючі ухилянти висмикнули і розігнали усіма існуючими мережами саме мою заключну у пості, звісно емоційну реакцію військового на непоодинокі застосування цивільними насильства до військових, у т.ч. працівників тцк на прикладі крайнього випадку на Закарпатті, з вимогою схаменутися «шпані з дринками і не перетинати межу, інакше будуть виявлені (знайдені) та отримають по шиї і по дупі» – написав Бровді.

Бровді також заявив, що засуджує як ухилення від мобілізації, так і незаконні силові методи залучення військовозобов’язаних, які інколи застосовують представники ТЦК.

«Умисне ухилення від призову – кримінальний злочин, рішуче засуджую. Передбачає притягнення до відповідальності, у правовий спосіб. Громадянська позиція: за посилення відповідальності, хоч і не маю на те навіть дорадчого голосу чи впливу», – зазначає військовий.

Водночас він підкреслив, що застосування насильства проти військовослужбовців є неприпустимим і також має каратися.

Наприкінці допису Бровді закликав медіа та користувачів соцмереж поширити його повну позицію, щоб уникнути подальших маніпуляцій.

Також Бровді заявив, що у політику не збирається.

«Наостанок: я не «київська перепічка», щоб усім подобатися. Не народний обранець і ніколи ним не буду. У політику не збираюся», – написав командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді.

«Главком» писав, що У 2026 році Російська Федерація може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників. За словами єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса, війна Росії проти України показала нову роль безпілотників на полі бою, і Європі потрібно значно швидше нарощувати власні оборонні можливості. Єврокомісар також зазначив, що на континенті не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше як рік тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.