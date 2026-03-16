«Я не київська перепічка». Мадяр прокоментував скандал навколо своєї заяви про мобілізацію

Лариса Голуб
Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді
Роберт Бровді заявляє, що у його дописі йшлося про неприпустимість насильства щодо військових, а не про погрози цивільним

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр заявив, що його слова у соцмережах просто перекрутили. Жодної погрози цивільним там не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Роберта Бровді.

Він заявив, що у його попередньому зверненні йшлося про нарощення Росією кількості операторів безпілотників до приблизно 100 тис. осіб уже до квітня 2026 року, а також про заклик добровольців долучатися до Сил безпілотних систем.

Після цього допису у мережі зчинився скандал
За словами військового, у соцмережах вирвали з контексту його емоційну реакцію на випадки насильства цивільних щодо військовослужбовців, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.

Він пояснив, що його слова були звернені до людей, які застосовують силу проти військових, і закликав не перетинати межу.

«Практикуючі ухилянти висмикнули і розігнали усіма існуючими мережами саме мою заключну у пості, звісно емоційну реакцію військового на непоодинокі застосування цивільними насильства до військових, у т.ч. працівників тцк на прикладі крайнього випадку на Закарпатті, з вимогою схаменутися «шпані з дринками і не перетинати межу, інакше будуть виявлені (знайдені) та отримають по шиї і по дупі» – написав Бровді.

Бровді також заявив, що засуджує як ухилення від мобілізації, так і незаконні силові методи залучення військовозобов’язаних, які інколи застосовують представники ТЦК.

«Умисне ухилення від призову – кримінальний злочин, рішуче засуджую. Передбачає притягнення до відповідальності, у правовий спосіб. Громадянська позиція: за посилення відповідальності, хоч і не маю на те навіть дорадчого голосу чи впливу», – зазначає військовий.

Водночас він підкреслив, що застосування насильства проти військовослужбовців є неприпустимим і також має каратися.

Наприкінці допису Бровді закликав медіа та користувачів соцмереж поширити його повну позицію, щоб уникнути подальших маніпуляцій.

Також Бровді заявив, що у політику не збирається.

«Наостанок: я не «київська перепічка», щоб усім подобатися. Не народний обранець і ніколи ним не буду. У політику не збираюся», – написав командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді.

«Главком» писав, що У 2026 році Російська Федерація може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників. За словами єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса,  війна Росії проти України показала нову роль безпілотників на полі бою, і Європі потрібно значно швидше нарощувати власні оборонні можливості. Єврокомісар також зазначив, що на континенті не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше як рік тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.

Читайте також:

Читайте також

Петер Мадяр виступає на передвиборчому мітингу
Вибори в Угорщині: що треба знати про нинішню ситуацію
8 березня, 19:55
У міноборони Білорусі бойову підготовку країни повʼязують з «агресивною риторикою» країн Заходу
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори
19 лютого, 22:02
Мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається
Ключові зміни у проходженні військової служби: Міноборони дало роз’яснення
18 лютого, 07:58
Удома на Олександра чекають п'ятеро синів та троє доньок
У Дніпрі медики рятують воїна-батька вісьмох дітей, який дістав тяжкі поранення на Покровському напрямку
7 березня, 19:15
Винищувач F/A-18E Super Hornet заходить на посадку на американський десант ВМС США «Авраам Лінкольн» (CVN 72) після польоту на підтримку операції «Епічна лють» у суботу
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
1 березня, 23:29
Ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
5 березня, 14:30
Росія відправляє українських військовополонених до Угорщини
Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео
6 березня, 20:43
Військові знайшли шиншилу біля лінії бойового зіткнення
Врятована шиншила Соня бере «гонорари» у ЗСУ (відео)
12 березня, 10:51
На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події
На Львівщині у водоймі знайдено тіло військового
Вчора, 20:38

Новини

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
