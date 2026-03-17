17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 17 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 березня у світі відзначають День святого Патрика та Всесвітній день соціальної роботи. В Україні відзначають День мобілізаційного працівника в Україні. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 березня 2026 року.

Свята в Україні

День мобілізаційного працівника в Україні

Щорічно 17 березня Україна відзначає професійне національне свято – День мобілізаційного працівника (День військкоматів). Подію започатковано 22 серпня 2000 року. Спочатку дата святкування була 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління у 1993 році. У 2016 році день свята змінили у зв’язку з першою масштабною мобілізацією, яка відбулась саме 17 березня на початку російської агресії (2014 рік).

День мобілізаційного працівника має за мету висловити подяку за важливу й відповідальну працю – організацію мобілізації, комплектування військ тощо.

Міжнародні та національні свята

День святого Патрика

Хоча це культурне та релігійне свято ірландського походження, воно стало популярним у всьому світі. Символом дня є трилисник конюшини, а головним кольором – зелений. Свято присвячене небесному покровителю Ірландії, який, за переказами, приніс християнство на острів.

Всесвітній день соціальної роботи

Відзначається щорічно у третій вівторок березня. Це професійне свято тих, хто присвятив себе допомозі вразливим верствам населення. В умовах війни праця українських соціальних працівників є неоціненною, адже вони опікуються внутрішньо переміщеними особами, ветеранами та сім'ями загиблих.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобного Олексія, чоловіка Божого

17 березня церква вшановує пам'ять преподобного Олексія. Він народився в знатній римській родині, але в ніч свого весілля залишив дім, роздав майно бідним і поїхав до Едесси.

Там він упродовж 17 років жив як жебрак біля храму, проводячи час у молитві. Згодом він таємно повернувся до батьківського дому, де прожив ще 17 років у комірчині під сходами, не впізнаний рідними, терплячи образи від слуг. Лише після його смерті з листа, який він тримав у руці, дізналися про його справжнє походження. Преподобний Олексій став символом смирення та зречення від земних благ заради духовного вдосконалення.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Теплим Олексою». Вважалося, що з цього дня весна остаточно перемагає зиму:

  • Яка погода на Олексу, такою буде і вся весна.
  • Тепла сонячна погода віщує врожайний рік.
  • Якщо на Олексу з'явилися перші квіти мати-й-мачухи – квітень буде дуже теплим.
  • Якщо струмки біжать весело – літо буде дощовим, але врожайним.

Історичні події

  • 45 рік до н. е. – відбувається битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці;
  • 1521 рік – Фернан Магеллан відкриває Філіппіни;
  • 1674 рік – Івана Самойловича проголошують гетьманом «обох берегів Дніпра»;
  • 1804 рік – у Веймарі відбувається прем'єра драми Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль»;
  • 1830 рік – у Варшаві відбувається дебют Фредеріка Шопена;
  • 1845 рік – англієць Стівен Перрі отримує патент на еластичний бинт;
  • 1861 рік – відбувається об'єднання Італії;
  • 1899 рік – публікують класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!;
  • 1917 рік – у Києві створюютьи Українську Центральну Раду;
  • 1930 рік – Американського мафіозі Аль Капоне випускають на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;
  • 1939 рік – у Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстрілюють від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;
  • 1943 рік – Трагедія села Ремель – один із найбільших воєнних злочинів на території України;
  • 1948 рік – Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписують Брюсельський пакт – попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);
  • 1950 рік – у США оголошують про відкриття 98-го хімічного елемента – каліфорнію;
  • 1951 рік – Українська Повстанська Армія (УПА) закликає США допомогти їй у боротьбі з СРСР;
  • 1959 рік – 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втікає із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);
  • 1960 рік – у Японії вперше у світі надходять у продаж різнокольорові фломастери;
  • 1966 рік – американська субмарина Олвін (Alvin) знаходитьу Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;
  • 1972 рік – у Києві створюють Інститут книги та друкарства;
  • 1995 рік – Верховна Рада України скасовує посаду президента Криму;
  • 1995 рік – вперше в етер виходить Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV;
  • 1999 рік – з Міжнародного Олімпійського Комітету виключають 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад;
  • 1999 рік – розпочинається виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;
  • 2000 рік – в Уганді близько тисячі членів релігійної секти «Заповіді Божі» спалюють себе у своїй церкві.

Іменини

День ангела святкують: Олексій, Олександр, Віктор, Гаврило, Павло, Макар.

