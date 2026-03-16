Синоптикиня попередила про похолодання в Україні

Наталія Порощук
Діденко: Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним

В Україні найближчими днями очікується зниження температури повітря. Уже 17 березня відчутно холодніше стане у східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає «Главком».

«Починають потроху з'являтися дощі – завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях. Проте більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба», – зазначила Діденко.

За даними синоптикині, у Києві 17 березня буде сонячна погода. Найближча ніч очікується холодною: температура повітря опуститься до близько 0°C, а на околицях можливі заморозки до -2°C. Удень повітря прогріється до +7, +9°C.

«Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним, уважно стежте за свіжими прогнозами і одягайтеся відповідно. Миття вікон варто відкласти, щоб не застудитися. А потепління прийде за тиждень», – додала Діденко.

Водночас за прогнозом Укргідрометцентру, протягом тижня в Україні зберігатиметься прохолодна погода. Уночі 17 березня температура опуститься до -2°C, тоді як удень буде +8°C.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними.

Читайте також:

Читайте також

Орбан заявив, що що Ющенко «може розраховувати» на нього, якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме йому чи його родині
Орбан зухвало відповів на лист Ющенка
14 березня, 16:59
Служба продовжує нав'язувати Росії війну глибокого тилу
Україна блокує ключові нафтові вузли РФ і зменшує можливість заробити на високих цінах
13 березня, 16:09
Іранська війна – перші переможці та програвші
Іранська війна – перші переможці та програвші
11 березня, 15:03
Транзит нафтогоном зупинився з кінця січня 2026 року після російських атак
Відновити транзит нафти за три дні. Україна відповіла на ультиматум Угорщини
6 березня, 21:29
Дрон-перехоплювач Sokyra від компанії Deviro
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
5 березня, 15:05
Марк Бернс заявив, що справедливість має залишатися умовою миру
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
23 лютого, 20:12

Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Андрія Кріля
Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Андрія Кріля
Як будуть вимикати світло 16 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 16 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року

Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

