Синоптикиня попередила про похолодання в Україні

Діденко: Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним

В Україні найближчими днями очікується зниження температури повітря. Уже 17 березня відчутно холодніше стане у східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає «Главком».

«Починають потроху з'являтися дощі – завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях. Проте більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба», – зазначила Діденко.

За даними синоптикині, у Києві 17 березня буде сонячна погода. Найближча ніч очікується холодною: температура повітря опуститься до близько 0°C, а на околицях можливі заморозки до -2°C. Удень повітря прогріється до +7, +9°C.

«Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним, уважно стежте за свіжими прогнозами і одягайтеся відповідно. Миття вікон варто відкласти, щоб не застудитися. А потепління прийде за тиждень», – додала Діденко.

Водночас за прогнозом Укргідрометцентру, протягом тижня в Україні зберігатиметься прохолодна погода. Уночі 17 березня температура опуститься до -2°C, тоді як удень буде +8°C.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними.