Яке релігійне свято відзначається 17 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Релігійне свято 17 березня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого

17 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Це свято присвячене життю святого, який відмовився від знатності та багатства заради служіння Богу в бідності, смиренні та молитві.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого

Святий Олексій жив наприкінці IV – на початку V століття. Він народився в Римі у побожній та багатій родині сенатора. У ніч після свого весілля Олексій таємно залишив дім, відплив до Месопотамії та оселився в місті Едесса. Там він роздав усе своє майно бідним і протягом 17 років жив як жебрак біля входу до храму Пресвятої Богородиці, харчуючись лише хлібом і водою та проводячи ночі в молитві.

Після того, як люди почали шанувати його як святого, Олексій, уникаючи слави, повернувся до Риму. Не впізнаний рідними, він прожив ще 17 років у будинку своїх батьків як мандрівник, терплячи знущання від слуг. Тільки після його смерті з листа, знайденого в руках покійного, родина дізналася, що це був їхній син. Життя святого Олексія стало одним із найвідоміших прикладів самозречення та духовного подвигу в християнській традиції.

Молитви дня

О, великий угоднику Христовий, святий чоловіче Божий Олексію! Душею на небесах перед Престолом Господнім предстоїш, а на землі чудеса чиниш. Поглянь милостиво на людей, що з вірою вклоняються іконі твоїй та просять допомоги. Проси для нас у Господа Бога прощення гріхів наших, здоров’я хворим, розради скорботним та зміцнення віри нашої. Нехай твоїми молитвами ми позбудемося всякої біди та спокуси.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі це свято відоме як «Теплий Олекса». Наші предки вважали цей день межею, після якої весна остаточно стає повноправною господаркою:

  • Якщо на Олексу тепло і сонячно – очікуйте багатого врожаю меду та зерна.
  • Якщо з гір біжать струмки – літо буде дощовим, а сінокоси – багатими.
  • Велика кількість талої води віщує врожайне літо та гарне полювання.
  • На Теплого Олексу пасічники виставляють вулики, а мисливці вірять, що цього дня ведмеді остаточно прокидаються від зимової сплячки.

Цей день вважався вдалим для збору бруньок берези, які за народним віруванням сьогодні мають особливу цілющу силу.

