Яке релігійне свято відзначається 17 березня 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 17 березня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого

17 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Це свято присвячене життю святого, який відмовився від знатності та багатства заради служіння Богу в бідності, смиренні та молитві.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Святий Олексій жив наприкінці IV – на початку V століття. Він народився в Римі у побожній та багатій родині сенатора. У ніч після свого весілля Олексій таємно залишив дім, відплив до Месопотамії та оселився в місті Едесса. Там він роздав усе своє майно бідним і протягом 17 років жив як жебрак біля входу до храму Пресвятої Богородиці, харчуючись лише хлібом і водою та проводячи ночі в молитві.

Після того, як люди почали шанувати його як святого, Олексій, уникаючи слави, повернувся до Риму. Не впізнаний рідними, він прожив ще 17 років у будинку своїх батьків як мандрівник, терплячи знущання від слуг. Тільки після його смерті з листа, знайденого в руках покійного, родина дізналася, що це був їхній син. Життя святого Олексія стало одним із найвідоміших прикладів самозречення та духовного подвигу в християнській традиції.

Молитви дня

О, великий угоднику Христовий, святий чоловіче Божий Олексію! Душею на небесах перед Престолом Господнім предстоїш, а на землі чудеса чиниш. Поглянь милостиво на людей, що з вірою вклоняються іконі твоїй та просять допомоги. Проси для нас у Господа Бога прощення гріхів наших, здоров’я хворим, розради скорботним та зміцнення віри нашої. Нехай твоїми молитвами ми позбудемося всякої біди та спокуси. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі це свято відоме як «Теплий Олекса». Наші предки вважали цей день межею, після якої весна остаточно стає повноправною господаркою:

Якщо на Олексу тепло і сонячно – очікуйте багатого врожаю меду та зерна.

Якщо з гір біжать струмки – літо буде дощовим, а сінокоси – багатими.

Велика кількість талої води віщує врожайне літо та гарне полювання.

На Теплого Олексу пасічники виставляють вулики, а мисливці вірять, що цього дня ведмеді остаточно прокидаються від зимової сплячки.

Цей день вважався вдалим для збору бруньок берези, які за народним віруванням сьогодні мають особливу цілющу силу.