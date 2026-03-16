На Львівщині боєць привласнив величезну суму за вигадане бойове поранення

Лариса Голуб
Колишній військовий не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень
фото: Офіс генпрокурора України

Військовий підробив документи про бойове поранення та отримав понад 805 тис. грн від держави

На Львівщині колишній боєць Збройних Сил України вирішив видурити у держави гроші. Чоловік подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини про поранення, отримав інвалідність та подав заявку на отримання допомоги від держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора України.

Офіс генерального прокурора України повідомляє, що колишній солдат-сапер військової частини на Львівщині у жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я. При цьому він не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень.

За даними слідства, щоб незаконно отримати державні виплати, чоловік подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини. На її підставі до медичних документів внесли недостовірні відомості про участь у бойових діях.

«Надалі він використав ці документи для встановлення ІІ групи інвалідності та звернувся до ТЦК та СП із заявою про виплату одноразової грошової допомоги. У червні 2024 року на підставі поданих матеріалів Міністерство оборони України виплатило йому понад 805 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Колишньому військовослужбовцю повідомлено про підозру. 

«Главком» писав, що колишня начальниця відділу Одеської міськради не задекларувала активи на суму майже 9,5 млн грн, включаючи нерухомість, автомобілі та корпоративні права. Суд визнав посадовицю винною у декларуванні недостовірної інформації та призначив штраф. Посадовицю визнали винною у недостовірному декларуванні та засудили до штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування, на 3 роки.

Також СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь. За даними слідства, підозрювані вимагали хабар у понад $600 тис. у керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. Правоохоронці кажуть, що організатори схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тис. з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

