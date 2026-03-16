На Львівщині боєць привласнив величезну суму за вигадане бойове поранення

Колишній військовий не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень

Військовий підробив документи про бойове поранення та отримав понад 805 тис. грн від держави

На Львівщині колишній боєць Збройних Сил України вирішив видурити у держави гроші. Чоловік подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини про поранення, отримав інвалідність та подав заявку на отримання допомоги від держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора України.

Офіс генерального прокурора України повідомляє, що колишній солдат-сапер військової частини на Львівщині у жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я. При цьому він не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень.

За даними слідства, щоб незаконно отримати державні виплати, чоловік подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини. На її підставі до медичних документів внесли недостовірні відомості про участь у бойових діях.

«Надалі він використав ці документи для встановлення ІІ групи інвалідності та звернувся до ТЦК та СП із заявою про виплату одноразової грошової допомоги. У червні 2024 року на підставі поданих матеріалів Міністерство оборони України виплатило йому понад 805 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Колишньому військовослужбовцю повідомлено про підозру.

