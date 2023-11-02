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Чи можна пред'явити паспорт в «Дії» для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чи можна пред'явити паспорт в «Дії» для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ
Для перетину кордону закордонний паспорт має бути наявним фізично
фото з відкритих джерел

Е-паспорти не є документами, що дають право громадянину України перетнути кордон

Згідно із вимогами законодавства, е-паспорти для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Е-паспорти можуть лише допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.

Держприкордонслужба зазначає, що прикордонники можуть прийняти документи в «Дії», які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші документи, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби України виникнуть сумніви щодо дійсності документів в «Дії» та справжності мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка.

Нагадаємо, у «Дії» прокоментували інформацію, яка поширилась у ЗМІ про те, що документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України. У пресслужбі зазначили, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у «Дії» не передбачений і ніколи не був упроваджений.

Раніше у ДПСУ розповіли, що люди намагалися ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба паспорт документи кордон

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