Незаконні мігранти – новий інструмент для Росії? Єврочиновник знайшов пояснення

Голова агентства Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex каже, що росіяни готові перетворити міграцію на інструмент гібридної війни

Новий голова агентства Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex Ганс Лейтенс повідомив що Євросоюз має бути готовим до того, що Росія використовуватиме міграцію для просування своїх геополітичних інтересів. Про це пише Postimees.

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«Це спосіб тиснути на ЄС і стримувати європейську солідарність. Цей варіант є у їх методичках. Може, не на першій сторінці, але – однією з перших» – сказав Ганс Лейтенс.

Наразі Європа продемонструвала високий рівень солідарності під час російського вторгнення в Україну, каже Лейтенс. І додає, що тоді ж стало зрозуміло, наскільки нестабільною є сама Росія. «Вся Європа – особливо Східна Європа та сусіди Росії – знали, що Росія здатна напасти на Україну. Але ми довго думали, що режим не спрацює. Однак вони (росіяни – «Главком») показали, що у них є політична воля зробити те, що ми могли вважати абсолютно неможливим», – переконаний очільник Frontex.

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Зокрема росіяни готові перетворити міграцію на інструмент гібридної війни. «Треба намагатися цьому запобігти. А якщо не вийде, то нам треба відреагувати твердо», – зазначив Ганс Лейтенс.

За словами Ганса Лейтенса, найближчим часом Євросоюз має зосередитися на двох головних прикордонних проблемах: тих країн, які використовують мігрантів для реалізації своїх політичних інтересів, а також контрабандистів, які доставляють людей до Європи через Центральне Середземномор'я.

До 2027 року регулярні сили Frontex повинні складатися з 10 тис осіб, із них 3 тис працюватимуть безпосередньо на сухопутних і морських кордонах Євросоюзу, решта – в межах країн-членів.

Приміром, Фінляндія могла б отримати допомогу від Frontex для здійснення прикордонного контролю. Глава агентства каже, що у разі загрози Frontex здатний перекинути свої підрозділи до зовнішніх кордонів ЄС за кілька днів. Він вважає, що у випадку з Фінляндією основні труднощі будуть пов'язані з логістикою.

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«Для Євросоюзу це означає, що йому доведеться інвестувати у прикордонний контроль ще більше, ніж зараз. Для того, щоб ситуація на південному кордоні ЄС не стала набагато гіршою, ніж зараз, потрібно добиватися того, щоб багато обставин склалися сприятливо... Ми маємо враховувати можливість того, що в якийсь момент Росія почне масово витісняти іммігрантів через кордон із нами», – прогнозує ситуацію очільник Frontex

Як пише видання Postimees, надії на ослаблення міграційного тиску у майбутньому немає. У той час як зростання населення в іншому світі має тенденцію до уповільнення і навіть до спаду в багатьох країнах, в Африці цього не варто очікувати. У зв'язку з цим, за рахунок нерівномірно розподілених ресурсів континенту там необхідно прогодувати в багато разів більше людей, ніж зараз. Або цим людям доведеться вирушати кудись ще, де є надія на краще життя. І Європа, зрозуміло, найближча.