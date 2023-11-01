Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Дубінський допомагав незаконно виїжджати за кордон: оприлюднено докази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дубінський допомагав незаконно виїжджати за кордон: оприлюднено докази
Правоохоронці сьогодні провели обшуки в Олександра Дубінського
фото з відкритих джерел

За даними слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини

Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

«Аудіозапис на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

Теги: Олександр Дубінський ДБР кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів
ДБР підтвердило обшуки у нардепа Дубінського (фото)
Сьогодні, 12:16
У Дубінського обшуки, він може бути причетний до незаконних виїздів з країни
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського
Сьогодні, 08:20
Суд залишив без задоволення позов народного депутата Олександра Дубінського про захист честі, гідності та ділової репутації
Нардеп Дубінський програв суд у справі про захист честі та гідності
18 жовтня, 16:41

Кримінал

Дубінський допомагав незаконно виїжджати за кордон: оприлюднено докази
Дубінський допомагав незаконно виїжджати за кордон: оприлюднено докази
Суддя, який кинув за ґрати Стерненка, попросився у відставку
Суддя, який кинув за ґрати Стерненка, попросився у відставку
Служба безпеки затримала агента ФСБ, який стежив за ЗСУ під виглядом журналіста
Служба безпеки затримала агента ФСБ, який стежив за ЗСУ під виглядом журналіста
Погрожувала українцям сибірськими концтаборами. Російська співачка отримала підозру
Погрожувала українцям сибірськими концтаборами. Російська співачка отримала підозру
На Тернопільщині чоловік отримав штраф за те, що вилаяв жінку на вулиці
На Тернопільщині чоловік отримав штраф за те, що вилаяв жінку на вулиці
Чоловік, якого спіймали на домашньому насильстві, намагався повіситися в туалеті
Чоловік, якого спіймали на домашньому насильстві, намагався повіситися в туалеті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
6278
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
5413
На Житомирщині патрульні відправили військового з контузією здавати алкотест (відео)
3967
Скандальна стаття Time про Зеленського. Журналісти нагадали про минулі «викриття» автора
3871
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН

Новини

Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту