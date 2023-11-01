Дубінський допомагав незаконно виїжджати за кордон: оприлюднено докази

За даними слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини

Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

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«Аудіозапис на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.