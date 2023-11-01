Е-документи більше не діють на пропускних пунктах України? «Дія» роз'яснила

За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у «Дії» не передбачений

У «Дії» прокоментували інформацію, яка поширилась у ЗМІ про те, що документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України.

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Зокрема, про це раніше був заявляв начальник відділу організації̈ прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

«Із паспортом у «Дії» ніколи не можна було перетнути кордон. Користуйтеся цифровим паспортом в Україні», – зазначають в «Дії».

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У пресслужбі зазначили, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у «Дії» не передбачений і ніколи не був упроваджений.

«Сенсації не сталося. Розходимося», – додали там.

Раніше у ДПСУ пояснювали заборону тим, що люди намагалися ошукати співробітників прикордонників, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку.

Нагадаємо, що на тлі низки новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації, стало відомо про нинішні масштаби намагань незаконного перетину кордону. За даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.