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Е-документи більше не діють на пропускних пунктах України? «Дія» роз'яснила

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Е-документи більше не діють на пропускних пунктах України? «Дія» роз'яснила
фото ілюстративне

За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у «Дії» не передбачений

У «Дії» прокоментували інформацію, яка поширилась у ЗМІ про те, що документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України.

Зокрема, про це раніше був заявляв начальник відділу організації̈ прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

«Із паспортом у «Дії» ніколи не можна було перетнути кордон. Користуйтеся цифровим паспортом в Україні», – зазначають в «Дії».

У пресслужбі зазначили, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у «Дії» не передбачений і ніколи не був упроваджений.

«Сенсації не сталося. Розходимося», – додали там.

Раніше у ДПСУ пояснювали заборону тим, що люди намагалися ошукати співробітників прикордонників, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку.

Нагадаємо, що на тлі низки новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації, стало відомо про нинішні масштаби намагань незаконного перетину кордону. За даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.

Теги: документи кордон

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