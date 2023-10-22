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Держприкордонслужба назвала область, де найчастіше фіксує російські ДРГ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Держприкордонслужба назвала область, де найчастіше фіксує російські ДРГ
Речник Держприкордонслужби зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців
фото: СБУ

Найбільше спроб диверсійно-розвідувальних груп росіян прорвати кордон фіксується в межах Сумської області

Найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше – на кордоні Харківської та Чернігівської областей. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко під час телемарафону.

«Найбільше таких випадків (спроб диверсійно-розвідувальних груп росіян прорвати кордон – «Главком») фіксується на кордоні з Росією – в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області. Власне ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії», – розповів Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців.

«Адже диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові, чи цивільні», – пояснив Демченко.

Крім того, за словами Демченка, ситуація по кордону з Білоруссю залишається контрольованою.

«Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів», – додав речник.

Нагадаємо, Росія не збирається припиняти війну, тож вкладається у зброю низької якості, аби надалі тероризувати українців. Про це заявив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант.

До слова, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

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Теги: Держприкордонслужба Сумщина окупанти війна

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