Держприкордонслужба назвала область, де найчастіше фіксує російські ДРГ

Речник Держприкордонслужби зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців

Найбільше спроб диверсійно-розвідувальних груп росіян прорвати кордон фіксується в межах Сумської області

Найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше – на кордоні Харківської та Чернігівської областей. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко під час телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найбільше таких випадків (спроб диверсійно-розвідувальних груп росіян прорвати кордон – «Главком») фіксується на кордоні з Росією – в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області. Власне ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії», – розповів Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Адже диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові, чи цивільні», – пояснив Демченко.

Крім того, за словами Демченка, ситуація по кордону з Білоруссю залишається контрольованою.

«Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів», – додав речник.

Нагадаємо, Росія не збирається припиняти війну, тож вкладається у зброю низької якості, аби надалі тероризувати українців. Про це заявив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.