Стало відомо, скількох чиновників не випустили з України за час дії заборони

Держслужбовці намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені у правилах

Із січня цього року понад дві тисячі чиновників намагалися виїхати з України

Від набуття у січні чинності змін щодо виїзду за кордон, на державному кордоні прикордонники не пропустили понад дві тисячі державних службовців. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу.

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Він зазначив, що здебільшого виїхати з країни чиновники хотіли не за тими умовами, які визначені у правилах перетину кордону.

«За час дії норми на державному кордоні було не пропущено більше двох тисяч осіб, які перебували на контролі державної прикордонної служби. Вони намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені у правилах перетину кордону, або ж з метою службового відрядження чи супроводжуючи своїх дітей», – розповів речник.

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Нагадаємо, 23 січня на офіційному сайті президента України з'явився Указ №27/2023 «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану». Згідно з указом, державні посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження.

27 січня Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Можна виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми.