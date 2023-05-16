Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс

Родина вважається багатодітною лише до закінчення дітьми навчальних закладів, і це дає право батькам на відтермінування служби в ЗСУ

До лав Збройних сил України можуть мобілізувати навіть багатодітних батьків, якщо для цього є підстави. Таку інформацію повідомила адвокат Віолетта Монастирська у коментарі «РБК-Україна».

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Адвокат пояснила, що подружжя, яке перебуває в офіційному та зареєстрованому шлюбі, проживає разом і виховує трьох і більше дітей є багатодітною родиною. Також сім'я вважається багатодітною, якщо трьох чи більше дітей виховує лише один із подружжя – батько чи мати.

А згідно зі статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», багатодітні батьки мають відстрочку на період воєнного стану і не можуть бути мобілізовані. Проте тільки до досягнення дітьми певного віку. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням військово-лікарської комісії.

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«Якщо в сім'ї є діти, які навчаються на денній або індивідуальній формі освіти у закладах загальної середньої, професійної, професійної вищої та вищої освіти та ці діти віком від 18 років, то сім'я вважатиметься багатодітною до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років», – розповідає адвокат.

Нагадаємо, для того, щоб уникнути отримання повісток, військовозобов'язані українці вдаються до різноманітних хитрощів. Про це розповів керівник територіального центру комплектування Бурині Сергій Павлов. За його словами,багато людей, які могли б служити, та вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати в університети та училища. Павлов зазначив, що роздавати повістки мають право будь-де, адже в Конституції не прописані місця, де роздавати повістки заборонено.