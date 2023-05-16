Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс
Багатодітного батька можуть призвати до лав ЗСУ
фото з відкритих джерел

Родина вважається багатодітною лише до закінчення дітьми навчальних закладів, і це дає право батькам на відтермінування служби в ЗСУ

До лав Збройних сил України можуть мобілізувати навіть багатодітних батьків, якщо для цього є підстави. Таку інформацію повідомила адвокат Віолетта Монастирська у коментарі «РБК-Україна».

Адвокат пояснила, що подружжя, яке перебуває в офіційному та зареєстрованому шлюбі, проживає разом і виховує трьох і більше дітей є багатодітною родиною. Також сім'я вважається багатодітною, якщо трьох чи більше дітей виховує лише один із подружжя – батько чи мати.

А згідно зі статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», багатодітні батьки мають відстрочку на період воєнного стану і не можуть бути мобілізовані.  Проте тільки до досягнення дітьми певного віку. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням військово-лікарської комісії.

«Якщо в сім'ї є діти, які навчаються на денній або індивідуальній формі освіти у закладах загальної середньої, професійної, професійної вищої та вищої освіти та ці діти віком від 18 років, то сім'я вважатиметься багатодітною до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років», – розповідає адвокат.

Нагадаємо, для того, щоб уникнути отримання повісток, військовозобов'язані українці вдаються до різноманітних хитрощів. Про це розповів керівник територіального центру комплектування Бурині Сергій Павлов. За його словами,багато людей, які могли б служити, та вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати в університети та училища. Павлов зазначив, що роздавати повістки мають право будь-де, адже в Конституції не прописані місця, де роздавати повістки заборонено.

Читайте також: Вілла в Іспанії за €4 млн та розкішне авто: одеський військком втрапив у скандал
Теги: воєнний стан мобілізація навчання батьки адвокат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

39-й президент Бразилії Лула да Сілва разом з Путіним
Паразитування на темі української війни. Що задумав президент Бразилії?
17 квiтня, 16:00
Україна посіла 86-е місце серед 102-х країн
Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні та світі: інфографіка
17 квiтня, 04:57
Інститут майбутнього дослідив, яких авторів українці читають найчастіше
Шевченко, Орвелл та... Арестович. Кого найчастіше читають українці
26 квiтня, 15:46
У разі посилення мобілізації можливо будуть внесені зміни до цієї статті Закону про мобілізацію
Мобілізація у травні: чи відбудеться посилення призову і чи вручатимуть повістки
27 квiтня, 07:11
Мінлива хмарність, помірні та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 30 квітня
Мінлива хмарність, помірні та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 30 квітня
30 квiтня, 05:05
США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї – The New York Times
США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї – The New York Times
28 квiтня, 21:16
Депутат Держдуми від Криму заявив, що Росія має нанести удар у відповідь
Як росіяни відповідатимуть на атаку Кремля? Депутат Держдуми Криму назвав ймовірну ціль
3 травня, 16:34
П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину
Росіяни погрожують зупинити роботу Запорізької АЕС: «Енергоатом» роз'яснив ситуацію
6 травня, 16:54
радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк
Радник голови Офісу президента прогнозує для армії Росії катастрофічні події
Вчора, 01:09

Суспільство

Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс
Мобілізація багатодітного батька: адвокат повідомила важливий нюанс
В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців
В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців
100 вибухів за добу: як живуть люди на кордоні з Росією (відео)
100 вибухів за добу: як живуть люди на кордоні з Росією (відео)
Льотчик-штурмовик Лазаренко поставив рекорд бойових вильотів
Льотчик-штурмовик Лазаренко поставив рекорд бойових вильотів
$3 млн хабаря: що відомо про суддю Князєва та його диван
$3 млн хабаря: що відомо про суддю Князєва та його диван
Хвилина мовчання: згадаймо захисника Дениса Котенка
Хвилина мовчання: згадаймо захисника Дениса Котенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
18K
У Києві чути вибухи
17K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
14K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
6639
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
6248
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту