Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні та світі: інфографіка
Перше місце в рейтингу з найкоротшим терміном, необхідним для заробітку мільйона доларів, посіла Швейцарія
Аналітики Picodi.com підрахували, за скільки років, отримуючи середню заробітну плату, у різних країнах світу громадяни можуть заробити мільйон доларів.
До рейтингу увійшли 102 країни. Дані про розмір середньомісячної заробітної плати після вирахування податків та обов’язкових внесків були використані з сайту numbeo.com. Для конвертації валют взято середній курс Google Finance за березень 2023 р.
Хто лідирує в рейтингу
Найменше для зазначеної суми потрібно пропрацювати жителям Швейцарії – 14 років і три місяці. Друге місце в рейтингу з результатом 16 років та 11 місяців посідає Сингапур. Трохи довше збирати такі гроші будуть жителі Люксембургу – 17 років і чотири місяці. США опинилися на четвертому місці в рейтингу – 19 років і 10 місяців, Ісландія – на п'ятому (20 років і 11 місяців).
На якому місці Україна
Україна посіла 86-ту сходинку в рейтингу. Отримуючи середньостатистичну по країні заробітну плату, заробити мільйон доларів в Україні можна за 215 років і 10 місяців. Водночас Польща опинилася на 40-му місці, жителям країни потрібно пропрацювати 77 років і дев’ять місяців, Угорщина на 47-й позиції (94 роки та чотири місяці), Румунія на 52-й сходинці із результатом 109 років і сім місяців.
Понад 500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років та один місяць), Уганди (523 роки і три місяці), Єгипту (603 роки і шість місяців) та Пакистану (621 рік та три місяці).
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