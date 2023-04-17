Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні та світі: інфографіка

Перше місце в рейтингу з найкоротшим терміном, необхідним для заробітку мільйона доларів, посіла Швейцарія

Аналітики Picodi.com підрахували, за скільки років, отримуючи середню заробітну плату, у різних країнах світу громадяни можуть заробити мільйон доларів.

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До рейтингу увійшли 102 країни. Дані про розмір середньомісячної заробітної плати після вирахування податків та обов’язкових внесків були використані з сайту numbeo.com. Для конвертації валют взято середній курс Google Finance за березень 2023 р.

Хто лідирує в рейтингу

Найменше для зазначеної суми потрібно пропрацювати жителям Швейцарії – 14 років і три місяці. Друге місце в рейтингу з результатом 16 років та 11 місяців посідає Сингапур. Трохи довше збирати такі гроші будуть жителі Люксембургу – 17 років і чотири місяці. США опинилися на четвертому місці в рейтингу – 19 років і 10 місяців, Ісландія – на п'ятому (20 років і 11 місяців).

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На якому місці Україна

Україна посіла 86-ту сходинку в рейтингу. Отримуючи середньостатистичну по країні заробітну плату, заробити мільйон доларів в Україні можна за 215 років і 10 місяців. Водночас Польща опинилася на 40-му місці, жителям країни потрібно пропрацювати 77 років і дев’ять місяців, Угорщина на 47-й позиції (94 роки та чотири місяці), Румунія на 52-й сходинці із результатом 109 років і сім місяців.

Понад 500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років та один місяць), Уганди (523 роки і три місяці), Єгипту (603 роки і шість місяців) та Пакистану (621 рік та три місяці).