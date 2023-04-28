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США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї – The New York Times
фото: nytimes.com

Мережа атомних датчиків матиме можливість охарактеризувати розмір, місцеперебування та наслідки будь-якого ядерного вибуху

Сполучені Штати Америки передали Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби і можуть підтвердити джерело атаки. Про це повідомляє  The New York Times.

«Частково мета полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на території України, її причетність можна буде перевірити», – йдеться у матеріалі.

Група підтримки ядерних аварій, яку керує агентство безпеки, працює з Україною над розгортанням радіаційних датчиків, навчанням персоналу, моніторингом даних та попередженням про смертельне випромінювання.

Як пише видання, мережа атомних датчиків розгортається по всьому регіону і матиме можливість охарактеризувати розмір, місцеперебування та наслідки будь-якого ядерного вибуху. Розгорнуті датчики не дадуть РФ завдати ядерного удару по Україні і залишитися непричетними.

На думку ядерних експертів, загальнодоступна інформація про таке оборонне планування може стримати РФ, давши їй зрозуміти, що США можуть викрити те, що називається операцією під хибним прапором.

«Наприклад, РФ може неправдиво заявити, що Україна влаштувала ядерний вибух на полі бою. Але теоретично, маючи сенсорну мережу, США зможуть вказати на власний аналіз ядерної атрибуції, щоб показати, що атаку насправді здійснила РФ», - пише The New York Times.

Як повідомлялося, цього тижня Сполучені Штати Америки проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському Союзі у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну.

Теги: вибух росія Україна США ядерна зброя

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