Шевченко, Орвелл та... Арестович. Кого найчастіше читають українці

Дослідження показало, що книги деяких авторів допомагають українцям відчувати себе краще

Серед українці найпопулярнішими авторами, які допомагають краще зрозуміти ситуацію сучасності, є Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Джордж Орвелл, Сергій Жадан та Олексій Арестович. Про це йдеться в дослідження Українського інституту майбутнього.

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Під час опитування респондентам було запропоновано назвати авторів, які на даний час допомагають їм краще зрозуміти ситуацію, яка відбувається саме зараз. Частина респондентів (25%) не змогла надати відповідь на це питання, ще 7% – зазначили, що жоден автор не допомагає краще зрозуміти ситуацію сучасності.

При цьому загалом серед наданих відповідей були запропоновані не лише автори книг чи статей/дописів, але і діячі з різних сфер діяльності. Серед авторів частіше за інших згадували Тараса Шевченка, Ліну Костенко, Сергія Жадана та Олексія Арестовича.

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фото: Український інститут майбутнього

При цьому Сергій Жадан очолив топ рейтингу авторів, яких українці відкрили для себе після початку повномасштабного вторгнення. Серед «нових» для себе авторів українці також згадували Максима Кідрука, Софію Андрухович та Оксану Забужко.

фото: Український інститут майбутнього

До слова, під час повномасштабної війни кількість прочитаних книжок знизилася. так 42% респондентів зазначили, що після 24 лютого 2022 року прочитали/прослухали (бодай фрагментарно) до 5 книг, 16% – від 5 до 10 книг, 10% – від 10 до 20 книг, 9% – більше 20 книг, 23% – не прочитали жодної книги. При цьому в період 2021 року та за початок 2022 року не прочитали жодної книги 14% респондентів, 37% – прочитали до 5 книг, 22% – від 5 до 10 книг, 12% – від 10 до 20 книг, 15% – більше 20 книг, лише 14% – не прочитали жодної книги, бодай фрагментарно.

Дослідження було проведено компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього для оцінення змін щодо практик читання під час повномасштабної війни з 13 до 18 квітня 2023 року.

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

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