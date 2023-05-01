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«Шукають жінок з інвалідністю». Як українці уникають отримання повісток

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Шукають жінок з інвалідністю». Як українці уникають отримання повісток
Українці вигадують різноманітні способи, щоб «відкосити» від армії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військовозобов'язані українці також починають вступати до вишів та училищ

Для того, щоб уникнути отримання повісток, військовозобов'язані українці вдаються до різноманітних хитрощів. Про це «Суспільному» розповів керівник територіального центру комплектування Бурині Сергій Павлов. 

За словами Сергія Павлова, комплектувати армію зараз непросто.

«Зараз дуже багато розкидано по «ютубах», по месенджерах, що повістки не треба отримувати, що незаконно їх видають, що територіальні центри вважаються як незаконні формування. Плюс дуже багато людей, які могли б служити, та вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати в університети, в училища різні, щоб за статтею 23 (частина 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації – «Главком»). «відкосити» від армії, від призову по мобілізації», – розповідає Павлов.

Павлов зазначив, що роздавати повістки мають право будь-де, адже в Конституції не прописані місця, де роздавати повістки заборонено.

«Якщо в мене виходять військовослужбовці у місто, заходимо в магазини, дивимося людей, роздаємо повістки, на вокзалах роздаємо повістки, на блокпостах роздаємо повістки. Патрулювання теж, якщо ми бачимо, що йдуть підходящі люди, теж зупиняємо, питаємо, перевіряємо документи з поліцією, якщо людина не була в нас, ми теж даємо їм повістки», – додав керівник комплектувального центру.

За його словами, незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють на навчання. Там мобілізовані проходять всю підготовку від 1 до 3 місяців. Деякі їдуть в інші країни: Польща, Німеччина, проходять там бойову підготовку. Люди, які служили і мають досвід, відправляють вже у бойові військові частини, але люди, які не служили – всі спочатку потрапляють в учбові.

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області. Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та «списання» з військової служби за станом здоров’я. Раніше працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон

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Теги: військові мобілізація повістка ухилянти

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