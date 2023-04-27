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Мобілізація у травні: чи відбудеться посилення призову і чи вручатимуть повістки

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Мобілізація у травні: чи відбудеться посилення призову і чи вручатимуть повістки
У разі посилення мобілізації можливо будуть внесені зміни до цієї статті Закону про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Мобілізаційні плани узгоджуються вищим військово-політичним керівництвом та залежать від необхідності доукомплектування Збройних сил України

Загальна мобілізація оголошена разом з воєнним станом та триває від початку повномасштабного вторгнення. Ніяких окремих хвиль мобілізації немає. 

Мобілізаційні плани узгоджуються вищим військово-політичним керівництвом та залежать від необхідності доукомплектування Збройних сил України, – пише ТСН.

Підготовка до контрнаступу ЗСК продовжується, однак про посилення мобілізації  у травні у зв’язку з цим нічого невідомо. 

Однозначно можна сказати, що мова не йде про повну мобілізацію, тому що законодавством навіть не передбачено таке поняття, мобілізація може бути загальною або частковою. І доки діє закріплений у статті 23 Закону про мобілізацію перелік категорій осіб, які не підлягаються мобілізації, всіх призвати не можуть. 

У разі посилення мобілізації можливо будуть внесені зміни до цієї статті Закону про мобілізацію, щоб скоротити підстави для надання відстрочення від призову.

Кого можуть мобілізувати у травні

Призвати можуть усіх громадян, які придатні до військової служби або які перебувають в запасі. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями. Можуть призвати обмежено придатних осіб, які мають захворювання, що спричиняють помірні порушення функцій організму.

Кого можуть мобілізувати у травні: 

  • призовників, які вже пройшли військову службу,

  • резервістів та військовозобов’язаних, які мають військовий досвід,

  • знятих чи виключених з військового обліку осіб, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочення,

  • чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно,

  • обмежено придатних у воєнний час та непридатних у мирний час,

  • осіб з інвалідністю, які добровільно вступають до ЗСУ.

Кого та через які причини не можуть примусово мобілізувати у травні

На сьогодні примусово не можуть бути мобілізованими чоловіки старше 60 років; громадяни, непридатні до військової служби; громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації.

Згідно з законом причини, через які може надаватися відстрочення від мобілізації такі:

  • сімейні обставини,

  • стан здоров’я,

  • здобуття освіти або подовження професійної діяльності,

  • звільнення від мобілізації за видом діяльності,

  • заброньовані підприємствами.

Кількість місць отримання повісток побільшає: зміни правил вручення

Прийнята  у квітні Постанова № 318 внесла зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині порядку вручення повісток військовозобов’язаним особам. У травні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

При цьому, повноваження ТЦК та СП не поширюються на військовозобов’язаних та резервістів СБУ та на військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки.

Законодавством не визначено місце, в якому можуть вручити повістку, тому це може бути будь-де: на блокпосту, на вулиці, громадському місці. Перед врученням повістки завжди передує встановлення особи. Після вручення повісток громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП.

Якщо військовозобов’язаний має відстрочку від призову під час мобілізації, йому все одно можуть вручити повістку, тому що вручення повістки не дорівнює автоматичній мобілізації. Така особа повинна прибути на виклик та надати документальне підтвердження відстрочення.

В якому разі передбачена кримінальна відповідальність за неявку по повістці

У випадку, якщо чоловік вже пройшов медкомісію, його офіційно визнали придатним до військової служби, але він не з’явився до військкомату, настає кримінальна відповідальність відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

Де можуть вимагати від військовозобов’язаних документи про постановку на облік до ТЦК

В першу чергу, при перетині кордону, прийманні на роботу, зарахуванні на навчанні військовозобов’язаний повинен надати документ, який підтверджує, що він перебуває на військовому обліку.

При одруженні РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення з відміткою про наявність військово-облікового документа. Але, якщо  такого документа не має заяву у РАЦС приймають.

Що стосується медичних послуг, жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.

Як повідомлялося раніше, в Україні, депутати хочуть законодавчо реформувати систему військово-лікарських комісій, а також дозволять огляд мобілізованих не лише у військкоматах.

Теги: мобілізація призов до армії Україна

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