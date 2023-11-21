Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи треба знання із математики після школи: цікаві результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи треба знання із математики після школи: цікаві результати опитування
11% українців відповіли, що математика була їм непотрібна
фото з відкритих джерел

Найчастіше знання з математики потрібні українцям при взаємодії з банками

Українці відповіли, чи знадобилося їм вивчення математики після закінчення середньої школи. Дані опитування, яке відбулося у період з 29 вересня по 9 жовтня 2023 року, оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з даними, математика була не потрібна лише 11% респондентів, а 89% зазначили, що в тій чи іншій мірі вона була потрібна.  Три головні випадки застосування математики:

  • при взаємодії із банками, отриманні кредиту, сплаті послуг, тощо (71%);
  • використання у повсякденному житті (70%);
  • вплив на мислення (68% респондентів вважають, що математика сприяла розвитку їх логічного мислення).

Два інших випадки застосування математики – допомога дітям у навчанні (61%) і для подальшого навчання у виші (55%).  Окрім цього, 48% опитаних безпосередньо використовують математику у своїй роботі.

Результати опитування
Результати опитування

Ті, що обрали не з запропонованого списку, а дали свою відповідь про використання математики (10%) зазначили деяку деталізацію (для хобі, розрахунків по викройках, гри в покер, допомозі колегам у розрахунку зарплат і пенсій, на кухні тощо).

Стать, вік, регіон та тип проживання практично не мають впливу на відповіді (в селі математика потрібна 87%, в місті – 91%). Суттєвий вплив має тільки освіта (серед тих, хто має освіту нижче середньої або середню, математику використовували 74%, серед тих, хто має середню спеціальну освіту (технікум тощо) – таких було 87%, а серед тих, хто має вищу освіту – 94%).

Нагадаємо, зарплата вчителів у Європі може коливатися від 4 000 до 92 000 євро на рік. Різниця в зарплатні, яку отримують працівники галузі освіти, часто дуже велика навіть в межах ЄС. До слова, українські вчителі отримують такі зарплати (без доплат і з розрахунку 18 год/тиждень): молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи – 5 699 грн; вчитель І категорії – 6 567 грн; вчитель вищої категорії – 7 001 грн; директор закладу освіти – 8 679 грн.

Теги: освіта навчання соцопитування українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецький політик Олександр Добріндт виступив із критикою допомоги біженцям з України
Німецький депутат вигадав, як стимулювати працювати біженців з України
20 листопада, 08:08
Канада з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прийняла майже 200 тис. українців
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
17 листопада, 23:27
Тривалість та дати канікул формуються індивідуально кожним закладом освіти
Коли розпочнуться та скільки триватимуть зимові канікули
17 листопада, 01:57
Зеленський нагадав про річницю звільнення Херсона
Удари по Херсонщині: Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь
11 листопада, 21:09
Статус тимчасового захисту у Євросоюзі отримали 4,2 млн українців
Стало відомо, які країни найчастіше надають українським біженцям статус тимчасового захисту
11 листопада, 14:50
Українські діти навчаться робити ляльки у Латвії
Латвія робить новий освітній проект для українських дітей і молоді
7 листопада, 13:20
25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, 41% – роблять занадто багато
Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування
3 листопада, 07:19
Американський журнал Time присвятив статтю президенту України
Великий удар для іміджу України. Чим погана стаття в Time
1 листопада, 08:56
Старт виплат за новою формою компенсації запланований на 1 січня 2024 року
Українці отримають компенсацію за ремонт власним коштом: що відомо про новий закон
30 жовтня, 11:04

Суспільство

На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua