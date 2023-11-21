Чи треба знання із математики після школи: цікаві результати опитування

Найчастіше знання з математики потрібні українцям при взаємодії з банками

Українці відповіли, чи знадобилося їм вивчення математики після закінчення середньої школи. Дані опитування, яке відбулося у період з 29 вересня по 9 жовтня 2023 року, оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Згідно з даними, математика була не потрібна лише 11% респондентів, а 89% зазначили, що в тій чи іншій мірі вона була потрібна. Три головні випадки застосування математики:

при взаємодії із банками, отриманні кредиту, сплаті послуг, тощо (71%);

використання у повсякденному житті (70%);

вплив на мислення (68% респондентів вважають, що математика сприяла розвитку їх логічного мислення).

Два інших випадки застосування математики – допомога дітям у навчанні (61%) і для подальшого навчання у виші (55%). Окрім цього, 48% опитаних безпосередньо використовують математику у своїй роботі.

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Результати опитування

Ті, що обрали не з запропонованого списку, а дали свою відповідь про використання математики (10%) зазначили деяку деталізацію (для хобі, розрахунків по викройках, гри в покер, допомозі колегам у розрахунку зарплат і пенсій, на кухні тощо).

Стать, вік, регіон та тип проживання практично не мають впливу на відповіді (в селі математика потрібна 87%, в місті – 91%). Суттєвий вплив має тільки освіта (серед тих, хто має освіту нижче середньої або середню, математику використовували 74%, серед тих, хто має середню спеціальну освіту (технікум тощо) – таких було 87%, а серед тих, хто має вищу освіту – 94%).

Нагадаємо, зарплата вчителів у Європі може коливатися від 4 000 до 92 000 євро на рік. Різниця в зарплатні, яку отримують працівники галузі освіти, часто дуже велика навіть в межах ЄС. До слова, українські вчителі отримують такі зарплати (без доплат і з розрахунку 18 год/тиждень): молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи – 5 699 грн; вчитель І категорії – 6 567 грн; вчитель вищої категорії – 7 001 грн; директор закладу освіти – 8 679 грн.