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Великий удар для іміджу України. Чим погана стаття в Time

glavcom.ua
Американський журнал Time присвятив статтю президенту України
фото з відкритих джерел

Цей журналіст і раніше писав негативні статті про Україну

Вийшла дуже погана стаття для України. Прочитали її всі з ким я говорив. Від міністрів до керівників міжнародних фінансових інституцій… ну а до урядів інших країн у мене доступу немає.

Коротко, суть статті, – це наступна неправда, ніби текст росіяни писали: «все пропало, майбутнього немає, Україна корумпована, люди не хочуть воювати, президент не розуміє реальності, а Америка не дасть грошей, а без Америки Україна програє».

Стаття маніпулятивна, і її можна розкритикувати, але найцікавіше не це. А інше. Цей журналіст і раніше писав негативні статті про Україну – наприклад в 2021 про «Азов», який ледь не керує неонацистським рухом в світі. Серйозно! Ось цитата: «Поза Україною, «Азов» займає центральну позицію в мережі угрупувань екстремістів, яка простягається від Каліфорнії через Європу до Нової Зеландії».

Проте його публікації після вторгнення росії в лютому 22-го були позитивні. Він брав інтерв’ю у президента Зеленського, він гарно писав про першу леді, він розповідав, як Зеленський і Україна об’єднали світ, і чому Путін – це загроза всьому світу, а не тільки Украіні.

А зараз він змінив свою думку про Україну і написав статтю в якій слова немає про те, що потрібно продовжувати боротись проти росії, підтримувати Україну, про жертви українців, і, найголовніше, про бажання українців бути вільними, про те, що українці визначають своє майбутнє, а не москва чи Вашингтон. Ні, він пише про те, як люди не простять уряду блекаутів зимою і як Україна програє, якщо не буде грошей США, а їх ймовірно може не бути.

Чому він написав таку статтю? Чому він змінив своє ставлення, тон, і ключові меседжи?

У мене немає гарної відповіді, але вона точно не «це тупий журналіст, який пише зраду». Тут сигнал, але від кого і чому. Щоб то не було, це погано для іміджу України. Тому я пішов писати у твіттері чому ця стаття маніпулятивна. А якщо у вас є гарні ідеї, що насправді відбулось з цією статтею, напишіть – в коментарях, або приватно. Дякую! Україна переможе!

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Джерело
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Теги: українці президент журналіст

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Тимофій Милованов

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